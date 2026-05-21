Kryeministri irlandez bën thirrje për debat në BE mbi Izraelin pas ndalimeve të flotiljes së Gazës

Aysu Biçer
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Kryeministri i Irlandës, Michael Martin i ka kërkuar presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, që trajtimin e Izraelit ndaj qytetarëve të BE-së të ndaluar në bordin e Flotiljes Globale "Sumud" ta përfshijë në axhendën e samitit të muajit të ardhshëm të BE-së, transmeton Anadolu.
Në një letër të parë nga RTE News, Martin tha se udhëheqësit e BE-së duhet të marrin në konsideratë pezullimin e të gjithë ose pjesëve të Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael, duke përmendur "ndalimin e paligjshëm" të qytetarëve të BE-së nga ushtria izraelite në ujërat ndërkombëtare.
Organizatorët thanë se të paktën 12 qytetarë irlandezë janë midis të ndaluarve së bashku me qindra pjesëmarrës nga vende të tjera.
Ky veprim erdhi pasi partneri i koalicionit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, postoi pamje që tregonin aktivistë të ndaluar të kapur nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare të lidhur me zinxhir dhe të detyruar të gjunjëzoheshin.
Martin e përshkroi sjelljen e ministrit Ben-Gvir si "të papranueshme" dhe tha se trajtimi i aktivistëve pasqyronte atë që ai e quajti "shpërfillje në rritje" të Izraelit për normat dhe detyrimet ndërkombëtare sipas ligjit ndërkombëtar.
Ai tha se shtatë muaj pas një armëpushimi, njerëzit në Gaza ende jetojnë në "kushte tronditëse" dhe përballen me një katastrofë humanitare.
Kryeministri irlandez kritikoi më tej zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe dhunën kundër komuniteteve palestineze, duke thënë se ato minojnë qëndrueshmërinë e një zgjidhjeje me dy shtete.
Martin i kërkoi Costas ta vendosë çështjen në axhendën e Samitit të BE-së në Bruksel muajin e ardhshëm.
Flotilja Globale "Sumud" tha të martën se të 50 anijet në konvojin e saj u sekuestruan nga Izraeli pas sulmeve në ujërat ndërkombëtare. Flotilja, që mbante 428 aktivistë nga 44 vende, u nis të enjten e kaluar nga distrikti turk i Marmarisit në një përpjekje të re për të thyer bllokadën e paligjshme izraelite të vendosur në Rripin e Gazës që nga viti 2007.