Kryeministri irakian thotë se gjatë vizitës së parë zyrtare në Turqi do të diskutojë për investimet dhe sigurinë

Mohammad Sio
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Kryeministri i Irakut, Mohammed Ali Al-Zaidi tha të martën se do të diskutojë bashkëpunimin dypalësh në investime, burime ujore, sigurinë rajonale dhe projekte të mëdha të infrastrukturës gjatë vizitës së tij të parë zyrtare në Turqi që nga marrja e detyrës në maj, transmeton Anadolu.
Al-Zaidi tha në një postim në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X se vizita vjen me ftesë të presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan dhe synon "të zhvillojë më tej marrëdhëniet politike dhe ekonomike midis dy vendeve".
“Historia, gjeografia, kultura, interesat e përbashkëta dhe gjithçka na bashkon me Turqinë”, tha kryeministri irakian.
Ai tha se bisedimet do të përqëndrohen në investimet, rrugët e zhvillimit të ujit dhe transportit dhe përpjekjet për të forcuar stabilitetin në rajon.
Al-Zaidi shtoi se të dy palët do të diskutojnë gjithashtu nisjen e "një sërë dosjesh ekonomike dhe të sigurisë, në një mënyrë që kontribuon në arritjen e përfitimeve reciproke për të dy popujt miq".