Kryeministri i Spanjës bën thirrje për pakt kombëtar për klimën mes zjarreve të vazhdueshme

Şeyma Erkul Dayanç
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez, rinovoi të martën thirrjen e tij për një pakt kombëtar për të adresuar emergjencën klimatike, duke thënë se vendi po fillon të shohë "dritën në fund të tunelit" në luftën kundër zjarreve shkatërruese, transmeton Anadolu.
"Ne kemi filluar të shohim dritën në fund të tunelit," tha Sanchez gjatë konferencës së tij tradicionale për shtyp të rishikimit të qeverisë verore, ndërsa theksoi se autoritetet duhet të qëndrojnë vigjilente pasi temperaturat e larta vazhdojnë në pjesën më të madhe të vendit.
Ai paralajmëroi se vala e të nxehtit që prek Spanjën ende mund të komplikojë operacionet e shuarjes së zjarrit në ditët në vijim.
Sanchez tha se qeveria kishte përforcuar personelin dhe burimet e saj për të mbështetur komunitetet autonome, të cilat janë kryesisht përgjegjëse për trajtimin e zjarreve.
"Ne kemi përforcuar burimet tona me më shumë personel dhe, natyrisht, me më shumë burime për të mbështetur komunitetet autonome, të cilat janë përgjegjëse kryesore për shuarjen e zjarreve," tha ai.
Kryeministri spanjoll ritheksoi gjithashtu nevojën për një marrëveshje të gjerë politike për përshtatjen klimatike, duke kritikuar ata që mohojnë efektet e ndryshimeve klimatike.
"Mohimi është lloji më i keq i karburantit," tha Sanchez.
Agjencia kombëtare e motit spanjoll Aemet paralajmëroi se forcimi i erërave jugore të martën dhe të mërkurën, e kombinuar me temperaturat e larta dhe lagështinë e ulët, mund të komplikojë përpjekjet për të kontrolluar zjarret aktive.
Një peticion që bën thirrje për dënime më të ashpra për ndezjen e qëllimshme të zjarreve dhe për një plan kombëtar urgjent për restaurimin dhe ripyllëzimin ekologjik kishte mbledhur më shumë se 45.800 nënshkrime, sipas Europa Press.
Vërejtjet erdhën ndërsa Spanja vazhdon të luftojë zjarret e shumta që kanë djegur rreth 172.400 hektarë në mbarë vendin këtë vit.
Autoritetet thanë se flakët më të mëdha kanë djegur rreth 50.000 hektarë në Avila, rreth 28.000 hektarë në rajonin e Madridit dhe rreth 8.500 hektarë në Castellon.
Më shumë se 180.000 njerëz janë evakuuar ose janë urdhëruar të qëndrojnë brenda që nga fillimi i zjarreve, megjithëse kufizimet kanë filluar të lehtësohen në disa zona.