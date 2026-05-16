Kryeministri i ri i Irakut merr zyrtarisht detyrën

Serdar Dincel
16 Maj 2026•Përditësim: 16 Maj 2026
Kryeministri i ri i Irakut, Ali al-Zaidi, mori zyrtarisht detyrën të shtunën, duke pasuar Mohammed Shia al-Sudanin, transmeton Anadolu.
Një ceremoni dorëzimi u mbajt në kryeqytetin Bagdad, ku kryeministri i ri mori drejtimin e zyrës së tij, raportoi Agjencia e Lajmeve e Irakut (INA).
Më 14 maj, parlamenti irakian i dha besimin al-Zaidit dhe 14 ministrave të kabinetit të tij, ndërsa shtyu votimin për nëntë poste të tjera ministrore.
Ky hap hapi rrugën që qeveria e re të nisë zyrtarisht punën e saj.
Më 27 prill, presidenti i Irakut, Nizar Amidi, e ngarkoi al-Zaidin me formimin e qeverisë pasi Aleanca e Kornizës së Koordinimit, blloku më i madh parlamentar, ra dakord ta nominojë për postin e kryeministrit.
Sipas sistemit politik të kuotave në Irak, presidenca mbahet nga një përfaqësues kurd, posti i kryeministrit nga një përfaqësues shiit dhe posti i kryetarit të parlamentit nga një përfaqësues sunit. Postet aktualisht mbahen nga Amidi, Zaidi dhe Hebat al-Halbousi, respektivisht.