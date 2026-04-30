Kryeministri i një shteti australian pranon përgjegjësinë për dështimet e sigurisë në sulmin në Bondi Beach

Saadet Gökce
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kryeministri i shtetit australian të Uellsit të Ri Jugor (NSW), Chris Minns pranoi përgjegjësinë e shtetit lindor për dështimet e sigurisë të lidhura me sulmin vdekjeprurës në Bondi Beach, transmeton Anadolu.
"Realiteti është se për një qeveri shtetërore, përgjegjësia më e lartë është të mbrojë njerëzit dhe më 14 dhjetor të vitit të kaluar nuk e bëmë këtë", tha ai jashtë Kuvendit, raportoi Korporata Australiane e Transmetimit.
"Ne marrim përgjegjësinë për këtë sot", shtoi ai. Minns tha se qeveria e NSW-së dhe forca e policisë do të zbatojnë 14 rekomandimet e paraqitura për të përmirësuar rregullimet dhe kapacitetet kombëtare kundër terrorizmit në Australi në raportin e përkohshëm të Komisionit Mbretëror për antisemitizmin dhe kohezionin social.
Rekomandimet përfshijnë prioritizimin e reformave për armët, një rishikim urgjent të ekipeve të përbashkëta kundër terrorizmit dhe prani më të madhe policore në ngjarjet hebraike me rrezik të lartë.
Raporti i përkohshëm përmban një numër të vogël rekomandimesh të klasifikuara të cilat "nuk mund të publikohen sepse mund të komprometojnë informacione të ndjeshme të sigurisë kombëtare", sipas një deklarate të kryeministrit australian, Anthony Albanese.
"Qeveria do t'u përgjigjet me shpejtësi këtyre rekomandimeve dhe australianët do të shohin rezultate praktike përmes një sërë masash politike, programesh dhe financimi", theksohet në deklaratë.
Më 14 dhjetor të vitit të kaluar, dy sulmues hapën zjarr në Bondi Beach në Sidnej, duke vrarë 15 persona dhe duke plagosur 42 të tjerë. Policia më vonë e përshkroi incidentin si "sulm terrorist".