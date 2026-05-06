Kryeministri i mandatuar i Irakut dhe sekretari i mbrojtjes i SHBA-së diskutojnë bashkëpunimin në siguri

Rania R.a. Abushamala
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Kryeministri i mandatuar i Irakut Ali al-Zaidi diskutoi bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe riaktivizimin e programeve të trajnimit ushtarak me Sekretarin amerikan të Mbrojtjes, Pete Hegseth, gjatë një bisede telefonike sot, transmeton Anadolu.
Telefonata u zhvillua disa ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump e uroi Zaidin për emërimin e tij dhe e ftoi të vizitojë Washingtonin pas formimit të qeverisë së re të Irakut.
Sipas një deklarate nga zyra e Zaidit, Hegseth e ka përgëzuar kryeministrin e mandatuar për detyrën e formimit të qeverisë dhe diskutoi marrëdhëniet dypalëshe, veçanërisht bashkëpunimin e sigurisë në kuadër të Marrëveshjes së Kornizës Strategjike të vitit 2008 mes Irakut dhe SHBA-së.
Marrëveshja përcakton dispozitat kryesore që rregullojnë praninë e përkohshme, aktivitetet dhe tërheqjen e forcave amerikane në Irak.
Të dy palët “diskutuan marrëdhëniet dypalëshe midis dy vendeve në fusha të ndryshme, veçanërisht bashkëpunimin në siguri, në përputhje me Marrëveshjen e Kornizës Strategjike mes Irakut dhe Shteteve të Bashkuara”, thuhet në deklaratë.
Palët gjithashtu kanë theksuar “natyrën e veçantë të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit në fushën e trajnimit për të rritur kapacitetet dhe efikasitetin e Forcave të Armatosura të Irakut”.
Më 27 shtator 2024, Bagdadi dhe Washingtoni njoftuan një marrëveshje me dy faza për të përfunduar misionin e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SHBA-ja kundër grupit terrorist ISIS/DEASH në Irak.
Faza e parë u përmbyll në janar dhe përfshiu përfundimin e misionit ushtarak të koalicionit, tërheqjen e trupave, dorëzimin e bazave dhe kalimin drejt partneriteteve dypalëshe të sigurisë për të mbështetur forcat irakiane dhe për të mbajtur presionin ndaj ISIS-it.
Faza e dytë pritet të vazhdojë deri në shtatorin e ardhshëm, gjatë së cilës operacionet e koalicionit në Siri do të vazhdojnë nga një platformë në Irak që do të përcaktohet përmes Komisionit të Lartë Ushtarak SHBA–Irak.