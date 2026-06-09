Kryeministri i Malajzisë në Tokio: Zhvillimi i Inteligjencës Artificiale nuk duhet të cenojë dinjitetin njerëzor

Faisal Mahmud
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Kryeministri malajzian, Datuk Seri Anwar Ibrahim, u ka kërkuar qeverive, akademikëve dhe udhëheqësve të industrisë të sigurohen që përparimet në Inteligjencën Artificiale (IA) të mbeten të bazuara tek njerëzimi, etika dhe vlera morale, duke paralajmëruar se progresi teknologjik nuk duhet të vijë kurrë në kurriz të dinjitetit njerëzor, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një leksioni të veçantë në Universitetin e Tokios, Anwar tha se IA dhe teknologjitë e tjera në zhvillim kanë potencial të madh për të transformuar ekonomitë, për të përmirësuar shërbimet publike dhe për të përmirësuar jetën. Ai, megjithatë, theksoi se inovacioni duhet të udhëhiqet nga një kornizë e fortë etike për të siguruar që nga zhvillimi teknologjik të përfitojë shoqëria në tërësi.
Sipas një regjistrimi të fjalimit të tij të postuar në YouTube, Anwar tha se masa e vërtetë e progresit nuk është thjesht aftësia teknologjike, por shkalla në të cilën inovacioni u shërben njerëzve dhe promovon të mirën e përbashkët.
Ai argumentoi se zhvillimi i IA duhet të shoqërohet me parimet e drejtësisë, llogaridhënies dhe dhembshurisë, duke shtuar se politikëbërësit, studiuesit dhe bizneset ndajnë një përgjegjësi për të formësuar teknologjitë që forcojnë në vend që të minojnë kohezionin shoqëror dhe vlerat njerëzore.
Anwar gjithashtu theksoi nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar në adresimin e sfidave dhe mundësive të krijuara nga ndryshimi i shpejtë teknologjik. Ai tha se vendet duhet të punojnë së bashku për të siguruar që inteligjenca artificiale të kontribuojë në zhvillimin gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm, duke ruajtur njëkohësisht standardet etike.
Veçmas, Anwar u takua me kryetarin e një fondacioni paqeje në Tokio, ku shkëmbyen pikëpamje mbi konfliktin e vazhdueshëm në Mianmar. Diskutimet u përqendruan në përpjekjet për të mbështetur dialogun, pajtimin kombëtar dhe një zgjidhje paqësore të krizës, të udhëhequr nga Mianmari.
Të dy diskutuan gjithashtu zhvillimet në Lindjen e Mesme, duke theksuar rëndësinë e diplomacisë, deeskalimit dhe respektimit të ligjit ndërkombëtar. Ata nënvizuan nevojën për angazhim të qëndrueshëm ndërkombëtar për të ndihmuar në arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon.