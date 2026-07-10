Kryeministri i Malajzisë do të lançojë avatarin e IA të trajnuar mbi fjalimet e tij, shkrimet dhe politikat e qeverisë

Dilara Hamit
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim është vendosur të lançojë një avatar të inteligjencës artificiale (IA) të trajnuar mbi fjalimet e tij, shkrimet dhe politikat e qeverisë, duke u bërë një nga liderët e paktë botërorë që prezanton një version dixhital të tij për ndërveprim publik, transmeton Anadolu.
I zhvilluar nga Zetrix AI dhe i quajtur PMX AI, avatari pritet të debutojë brenda disa ditësh.
Sipas Zyrës së Kryeministrit të premten, avatari është krijuar për të ndihmuar malajzianët të kenë akses në shërbimet qeveritare, përfshirë rinovimin e patentës së shoferit, kryerjen e pagesave dhe gjetjen e mundësive për arsimim ose punësim.
Sistemi i IA-së mund të bisedojë në anglisht dhe malajisht, të kuptojë dialektet dhe zhargonin rajonal dhe vazhdimisht të mësojë nga fjalimet e fundit të kryeministrit për të përmirësuar përgjigjet e tij.
Zyrtarët thonë se nisma është pjesë e shtytjes më të gjerë të Malajzisë për të integruar IA-në në shërbimet publike dhe qeverisjen dixhitale.