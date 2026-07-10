Kryeministri i Koresë së Veriut mbërrin në Kinë për përvjetorin e traktatit

Riyaz Khaliq Khaliq
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Kryeministri i Koresë së Veriut, Pak Thae Song ka nisur vizitë zyrtare treditore në Kinë, ndërsa dy vendet fqinje shënojnë 65-vjetorin e një traktati të ndërsjellë që përfshin edhe një dispozitë për mbrojtjen, transmeton Anadolu.
Sipas pamjeve të publikuara nga mediat shtetërore kineze, Pak, i cili kryeson një delegacion të Partisë së Punëtorëve të Koresë dhe qeverisë së vendit, mbërriti në Pekin me një fluturim të kompanisë "Air Koryo".
Të dyja palët nesër do të shënojnë 65-vjetorin e Traktatit të Miqësisë, Bashkëpunimit dhe Ndihmës së Ndërsjellë Kinë-Kore e Veriut, e cila u nënshkrua më 11 korrik të vitit 1961.
Vizita e kryeministrit koreano-verior vjen disa javë pasi presidenti kinez, Xi Jinping, zhvilloi një vizitë shtetërore në Korenë e Veriut muajin e kaluar.
Kina është partneri kryesor tregtar i Koresë së Veriut, e cila është një nga vendet më të sanksionuara në botë për shkak të programit të saj bërthamor.
Në fillim të këtij muaji, Xi u zotua të drejtojë marrëdhëniet dypalëshe me Korenë e Veriut drejt një zhvillimi “afatgjatë” dhe “të qëndrueshëm të kauzës socialiste të të dy vendeve”.