Kryeministri i Kanadasë: Mund të ndihmojmë "për ta bërë Amerikën të madhe përsëri"

Barry Ellsworth
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Një Kanada e fortë dhe e pavarur, që krijon një “partneritet të vërtetë” me SHBA-në, do të ishte në dobi të të dy vendeve, deklaroi të enjten kryeministri kanadez Mark Carney para një grupi industrialistësh të njohur amerikanë, raporton Anadolu.
Carney iu drejtua Klubit Ekonomik të New Yorkut në prag të negociatave për një marrëveshje të re tregtare mes Kanadasë, SHBA-së dhe Meksikës. Ai deklaroi se një Kanada më e fortë dhe e pavarur do t’i sillte përfitime edhe SHBA-së.
“Kanadaja e fortë do të ndihmojë për ta bërë Amerikën të madhe përsëri”, tha ai.
Sipas Carneyt, ndryshimet e mëdha të presidentit amerikan Donald Trump në tarifat dhe tregtinë globale, si dhe fakti që bota po bëhet më e “ndarë dhe e rrezikshme”, e kanë detyruar Kanadanë të forcojë kapacitetet e saj të brendshme dhe të synojë statusin e një superfuqie energjetike.
Ai theksoi se kjo nuk do të thotë shkëputje nga SHBA-ja, por se Kanadaja dëshiron një “partneritet të vërtetë” dhe bashkëpunim më të afërt në sektorët që janë dëmtuar nga politikat tarifore të Trumpit.
Carney përmendi se SHBA-ja ka nevojë për naftë, gaz natyror, energji elektrike, metale industriale dhe produkte të tjera nga Kanadaja, duke shtuar se të dy vendet duhet të rrisin bashkëpunimin në këto fusha.
“Kjo është forcë e ndërsjellë. Kanadaja e fortë do të ndihmojë për ta bërë Amerikën të madhe përsëri. Ka shumë shembuj ku duhet të punojmë së bashku dhe të konkurrojmë së bashku me botën”, tha ai.
Megjithatë, Carney tha se Kanadaja nuk do të mbështetet më vetëm te tregu amerikan. Fjalimi i tij vjen në kohën kur Kanadaja po shqyrton zgjerimin e tregtisë me Bashkimin Evropian, Azinë dhe Amerikën e Jugut.