Kryeministri i Grenlandës nuk do të marrë pjesë në hapjen e konsullatës së re amerikane në Nuuk

Aysu Biçer
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Kryeministri i Grenlandës, Jens-Frederik Nielsen, nuk do të marrë pjesë në hapjen e konsullatës së re amerikane në Nuuk, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës groenlandeze Sermitsiaq, konsullata pritet të hapet me një pritje në ambientet e saj të reja në qendër të kryeqytetit Nuuk, por Nielsen tha se ka vendosur të mos e pranojë ftesën mes marrëdhënieve të tensionuara mes Grenlandës dhe SHBA-së.
“Ne nuk kemi marrë një vendim parimor formal, por unë nuk do të marr pjesë”, tha ai.
Raporti thotë se një numër i konsiderueshëm i të ftuarve gjithashtu kanë zgjedhur të mos marrin pjesë për shkak të tensioneve pas deklaratave të presidentit amerikan, Donald Trump, i cili ka shprehur dëshirën për pronësi dhe kontroll amerikan mbi Grenlandën.
Dje, deputetja daneze, Naaja H. Nathanielsen, tha në rrjetet sociale se edhe ajo do të refuzojë ftesat e konsullatës amerikane për ngjarje të ardhshme.
“I shpjegova se situata mes vendeve tona aktualisht është e vështirë”, shkroi ajo.
Kur konsullata amerikane në Nuuk u rihap në vitin 2020 brenda ndërtesës së Komandës Arktike, disa anëtarë të qeverisë së Grenlandës morën pjesë, përfshirë Nielsen, i cili në atë kohë shërbente si ministër për biznes dhe burime minerale.
Grenlanda, një territor autonom i Danimarkës, ka tërhequr interesin e SHBA-së për shkak të pozicionit strategjik dhe burimeve të saj të mëdha minerale.
Trump më parë ka ngritur idenë e kontrollit amerikan mbi Grenlandën, duke përmendur shqetësime për sigurinë kombëtare lidhur me Rusinë dhe Kinën. Në një moment, ai ka paralajmëruar edhe sanksione të mundshme ndaj vendeve evropiane që kundërshtojnë propozimin.