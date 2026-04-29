Kryeministri i emëruar i Irakut, Al-Zaidi kërkon mbështetje politike për qeverinë e re

Rania R.a. Abushamala
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Kryeministri i emëruar i Irakut, Ali al-Zaidi filloi hapat e tij të parë zyrtarë sot për të siguruar mbështetje politike për qeverinë e tij, transmeton Anadolu.
Al-Zaidi zhvilloi takime të ndara me udhëheqësin e Koalicionit të Shtetit të Ligjit, Nouri al-Maliki, sekretarin e përgjithshëm të organizatës Badr, Hadi al-Amiri dhe udhëheqësin e Lëvizjes Kombëtare të Urtësisë, Ammar al-Hakim, sipas deklaratave të lëshuara nga zyra e kryeministrit irakian.
Gjatë takimit të tij me Al-Malikin, Al-Zaidi theksoi "nevojën që të gjitha forcat politike të bashkojnë përpjekjet për të përshpejtuar formimin e një qeverie kombëtare që përmbush aspiratat e irakianëve në të gjithë vendin".
Koalicioni i Al-Malikit ka 29 vende në Parlamentin me 329 vende, duke e bërë atë bllokun e dytë më të madh brenda Kornizës së Koordinimit pas Koalicionit të Rindërtimit dhe Zhvillimit, të udhëhequr nga kryeministri aktual Mohammed Shia al-Sudani, i cili mban 46 vende.
Në një takim të veçantë, Al-Zaidi dhe Al-Amiri diskutuan mbi "rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit midis të gjitha forcave politike dhe intensifikimit të përpjekjeve" për të formuar qeveri kombëtare.
Organizata Badr ka 18 vende në Parlament, duke i dhënë asaj ndikim të konsiderueshëm.
Gjatë bisedimeve me Al-Hakimin, blloku i të cilit ka 14 vende, të dyja palët theksuan "nevojën që të gjitha forcat politike të intensifikojnë përpjekjet për të përshpejtuar formimin e një qeverie kombëtare që përmbush nevojat e irakianëve në të gjitha rajonet".
Përmes këtyre takimeve, Al-Zaidi kërkon të sigurojë të paktën 61 vota në Parlament, që përfaqësojnë rreth 37 për qind të 165 votave të nevojshme për të fituar besimin parlamentar.
Të hënën, presidenti irakian Nizar Amidi e ngarkoi Al-Zaidin me formimin e një qeverie të re pasi Korniza e Koordinimit, blloku më i madh parlamentar, e zgjodhi atë për kryeministër.
Sipas sistemit të ndarjes së pushtetit në Irak, presidenca i ndahet komponentit kurd, që aktualisht mbahet nga Amidi, posti i kryeministrit është i rezervuar për komponentin shiit ndërsa posti i kryetarit të Parlamentit për komponentin sunit, që aktualisht mbahet nga Haibat al-Halbousi.