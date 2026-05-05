Kryeministri francez: Bisedimet në Lindjen e Mesme “nuk po japin rezultate”

Şeyma Erkul Dayanç
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Kryeministri francez Sebastien Lecornu tha se bisedimet në Lindjen e Mesme “nuk po japin rezultate” dhe paralajmëroi për rritje të tensioneve rajonale dhe një situatë “veçanërisht të vështirë dhe serioze”, raporton Anadolu.
“Ju keni të drejtë, situata është veçanërisht e vështirë dhe serioze për bashkatdhetarët tanë dhe për një pjesë të madhe të planetit”, tha Lecornu në fjalimin e tij para parlamentit francez.
Ai tha se zhvillimet në Lindjen e Mesme nuk mund të ndahen nga paqëndrueshmëria më e gjerë globale, duke shtuar se “jo vetëm që negociatat nuk po japin rezultate, por nuk jemi larg rrezikut të rifillimit të luftimeve”.
Lecornu iu referua asaj që e përshkroi si “sulme të papranueshme” të kryera nga Irani në orët e fundit, duke thënë se ato rrezikojnë përshkallëzim të mëtejshëm dhe mund të minojnë përpjekjet diplomatike në vazhdim.
Ai tha se mjedisi gjeopolitik është bërë një realitet strukturor afatgjatë, duke theksuar nevojën për “t’i thënë të vërtetën popullit francez” për pasojat e tij.
“Antidoti më i mirë ndaj fantazive dhe gënjeshtrave është transparenca”, tha Lecornu, duke shtuar se ka kërkuar publikimin e rregullt të të dhënave mbi të ardhurat shtesë fiskale çdo dhjetë ditë.
Ai tha se kjo synon të sigurojë transparencë në debatin publik, përfshirë diskutimet mbi rishpërndarjen e fitimeve të sektorit energjetik.
“Mund të kemi një debat mbi rishpërndarjen e pasurisë së ‘TotalEnergies’ pa rënë në kritika ndaj kompanisë”, tha ai.
“Unë mbroj vetëm interesin e përgjithshëm, jam shumë i qetë”, shtoi kryeministri, mes ndërprerjeve nga disa deputetë të opozitës. “A duhet të shkojmë më tej? Përgjigjja është po”, tha ai.
Lecornu tha se qeveria do të thirret të flasë sërish në ditët në vijim, por nuk bëri njoftime të menjëhershme për politika.
Tensionet rajonale janë rritur që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe ndaj aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, bashkë me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më pas u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump pa një afat të caktuar.