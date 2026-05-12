Kryeministri francez bën thirrje për koordinim më të fortë ndërkombëtar mbi rrezikun e hantavirusit

Şeyma Erkul Dayanç
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Kryeministri francez, Sebastien Lecornu, bëri thirrje të martën për një koordinim më të fortë ndërkombëtar në përgjigje të shpërthimit të hantavirusit të lidhur me anijen turistike Hondius, transmeton Anadolu.
"U kam kërkuar ministrave që të forcojnë menjëherë bashkëpunimin me shtetet fqinje dhe të shtyjnë përpara një koordinim më të ngushtë të protokolleve shëndetësore në fuqi brenda Bashkimit Evropian dhe Zonës Shengen", tha ai në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai deklaroi se ministri i shëndetësisë kishte kontaktuar tashmë disa vende evropiane që morën pasagjerë nga MV Hondius për të koordinuar përgjigjet dhe për të ndarë masat e shëndetit publik të miratuara nga Franca.
"Thyerja e zinxhirëve të mundshëm të transmetimit kërkon ndarjen e shpejtë të informacionit, vendimeve dhe reagimeve", shtoi ai.
Hantavirusi është një sëmundje e rrallë që zakonisht transmetohet përmes brejtësve të infektuar ose jashtëqitjeve të tyre, megjithëse lloji përgjegjës për shpërthimin, virusi i Andeve, mund të përhapet edhe midis njerëzve.
Shpërthimi ka rezultuar në 11 infeksione të njohura dhe tre vdekje deri më tani, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Një shtetas francez i evakuuar nga anija turistike në Spanjë të dielën më vonë rezultoi pozitiv për sëmundjen dhe u vendos në kujdes intensiv në gjendje të qëndrueshme, tha Lecornu të hënën në mbrëmje.
"Përgjigja jonë shëndetësore është e qartë: për të gjitha rastet e kontaktit, pa përjashtim, karantinë e përforcuar në një mjedis spitalor," tha Lecornu.
OBSH-ja rekomandon 42 ditë monitorim dhe karantinë ose në shtëpi ose në një strukturë shëndetësore, megjithëse vendet i kanë interpretuar udhëzimet ndryshe.