Kryeministri estonez: Estonia është ndoshta partneri më i mirë në vendet nordike ose baltike për Turqinë

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08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Kryeministri i Estonisë, Kristen Michal, ka deklaruar se vendi i tij është ndoshta partneri më i mirë në vendet nordike ose baltike për Turqinë, duke theksuar bashkëpunimin në rritje në fushën e mbrojtjes mes dy aleatëve të NATO-s.
Duke folur për Anadolu gjatë Samitit të 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s në kryeqytetin turk Ankara, Michal tha se ky takim është shumë i rëndësishëm për të treguar unitetin dhe solidaritetin e aleancës.
“Samiti i Ankarasë ka një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse mesazhi është se aleatët qëndrojnë së bashku”, tha ai.
Duke kujtuar se Estonia iu bashkua NATO-s në vitin 2004 dhe mori pjesë në samitin e aleancës në Turqi në të njëjtin vit, Michal tha se edhe takimi i këtij viti ka rëndësi historike për vendin e tij.
Ai tha se rritja e shpenzimeve dhe investimeve në mbrojtje, vazhdimi i mbështetjes për Ukrainën dhe forcimi i industrisë së mbrojtjes janë ndër prioritetet kryesore të samitit.
Michal i përshkroi Estoninë dhe Turqinë si partnerë të fortë në NATO dhe falënderoi Ankaranë për kontributin e saj në sigurinë ajrore të Estonisë dhe vendeve baltike.
Estonia si “vend referencë” për automjetet e blinduara turke
Më tej, Michal gjithashtu theksoi zgjerimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes mes dy vendeve.
“Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me industrinë turke të mbrojtjes dhe ato po prodhojnë gjithashtu në Estoni, kështu që do të thosha se Estonia është një partner i mirë për Turqinë”, tha ai.
Sipas tij, Estonia është bërë “një vend referencë” për automjetet e blinduara turke, pasi siç theksoi ai, ushtria estoneze përdor automjete të blinduara nga Nurol Makina dhe ARCA Defense.
Ai tha se këto automjete kanë treguar performancë të mirë, duke shtuar se forcat e armatosura janë shumë të kënaqura me to dhe i përdorin në role të ndryshme. Ai shtoi se ARCA Defense do të prodhojë gjithashtu municione 155 mm në parkun industrial të mbrojtjes në Estoni.
“Duke marrë parasysh madhësinë tonë, ne ndoshta jemi partneri më i mirë në vendet nordike ose baltike për Turqinë”, theksoi ai.
Duke folur për rezultatin e pritshëm të samitit, Michal tha se shpreson që ai të mbahet mend si një takim që dëshmoi unitetin dhe fuqinë e NATO-s.
Ai tha se dëshiron që samiti i Ankarasë të hyjë në histori si një takim ku aleatët e NATO-s treguan se janë “të bashkuar” dhe “të fortë”, duke dërguar një mesazh ndaj kundërshtarëve, përfshirë Rusinë, se përballja me aleancën do të ishte një gabim.
Sipas tij, pritshmëritë për samitin janë të larta.