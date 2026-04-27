Kryeministri Carney: SHBA-ja ka ndryshuar, Kanadaja e ka detyrim të reagojë

Muhammed Yasin Güngör
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Kryeministri kanadez Mark Carney tha se Otava po ndryshon fokusin e saj ndërsa themelet e rendit ndërkombëtar po fillojnë të dobësohen, raporton Anadolu.
“SHBA-ja ka ndryshuar. Kjo është e drejta e tyre, dhe ne po reagojmë; ky është imperativi ynë”, u tha Carney gazetarëve, duke pranuar se lidhjet historike me Washingtonin kanë kaluar nga një forcë në një dobësi.
Ai theksoi se Otava tani po vepron me “shpejtësi dhe ambicie” për të ndërtuar qëndrueshmëri të brendshme, duke zgjeruar njëkohësisht praninë e saj globale.
Carney tha se Kanadaja ka siguruar më shumë se 20 partneritete ekonomike dhe të sigurisë në më pak se një vit duke u riangazhuar me “gjigantë globalë” si India, Kina dhe Brazili, si dhe duke “thelluar” marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, vendet nordike dhe Australinë.
“Si rezultat, ne po tërheqim investimet më të forta në G7 dhe jemi në rrugë për të dyfishuar eksportet tona jashtë SHBA-së brenda një dekade”, tha ai, duke theksuar se këto partneritete përbëjnë rreth 300 miliardë dollarë në porosi të reja për burimet, mallrat dhe ekspertizën kanadeze.
Po ashtu, Carney njoftoi krijimin e “Fondit të Kanadasë së Fortë”, fondi i parë sovran kombëtar i pasurisë në vend.
“Fondi i ri i Kanadasë së Fortë do t’u japë të gjithë kanadezëve një pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në ndërtimin e një Kanadaje të fortë”, tha ai.