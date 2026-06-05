Kryeministri bullgar paralajmëron se Evropa nuk mund ta mposhtë Rusinë e armatosur me armë bërthamore

Şeyma Erkul Dayanç
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Kryeministri i Bullgarisë, Rumen Radev, ka bërë thirrje për përpjekje më të fuqishme diplomatike për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe ka paralajmëruar se rreziqet e përshkallëzimit të mëtejshëm po rriten, transmeton Anadolu.
“E dini cili është problemi ynë? Deri më tani, Evropa është përpjekur të arrijë një fitore konvencionale kundër fuqisë më të madhe bërthamore në botë”, tha Radev gjatë Samitit BE-Ballkani Perëndimor në Tivat të Malit të Zi.
Sipas medias bullgare Novinite, Radev tha se të gjitha vendet duhet të kontribuojnë në arritjen e paqes dhe të mbështesin nismat që synojnë përfundimin e konfliktit.
Ai argumentoi se Evropa nuk ka mjetet për t’iu kundërvënë armëve hipersonike të Rusisë dhe paralajmëroi se qasja aktuale po rrit rreziqet e sigurisë.
“Kjo e rrit jashtëzakonisht shumë rrezikun. Ne po rrisim rrezikun bërthamor”, tha kryeministri bullgar.
Ai shtoi se çdo përpjekje drejt një zgjidhjeje të negociuar duhet të mirëpritet, pavarësisht nga origjina e saj, si dhe theksoi se përparësi duhet të jetë gjetja e një rruge drejt paqes dhe jo zgjatja e konfliktit.