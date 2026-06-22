Kryeministri britanik Starmer njofton dorëheqjen mes presionit në rritje mbi rezultatet e zgjedhjeve

İlayda Çakırtekin
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Keir Starmer njoftoi sot dorëheqjen e tij si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar dhe lider i Partisë Laburiste mes presionit në rritje pas rezultateve të dobëta në zgjedhjet lokale të muajit të kaluar, transmeton Anadolu.
"Unë do të jap dorëheqjen si udhëheqës i Partisë Laburiste. Kam folur me Madhërinë e Tij Mbretin këtë mëngjes për ta informuar për vendimin tim", tha Starmer në një deklaratë jashtë "10 Downing Street", rezidenca e tij zyrtare.
Starmer vuri në dukje se dorëheqja e tij erdhi si përgjigje ndaj pyetjes së partisë së tij nëse ai është "në pozicionin më të mirë" për t'i udhëhequr ata në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme.
"Kam dëgjuar përgjigjen e partisë sime parlamentare për këtë pyetje dhe e pranoj këtë përgjigje me mirësi", tha ai.
Starmer tha se do t'i kërkojë Komitetit Ekzekutiv Kombëtar të partisë së tij që të caktojë afat kohor ku nominimet do të hapen më 9 korrik dhe do të përfundojnë deri në pushimin e verës.
"Në rastin e një gare, kjo do të sigurojë që një lider i ri të jetë në detyrë përpara se parlamenti të kthehet në shtator. Unë do të qëndroj në postin si kryeministër derisa të përfundojë gara dhe do të bëj gjithçka që mundem për të siguruar një dorëzim të rregullt të pushtetit", shtoi ai.