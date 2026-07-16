Kryeministri britanik mbështet hetimin e FIFA-s ndaj lojtarëve argjentinas për pankartën për Ishujt Falkland

Aysu Biçer
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Kryeministri britanik, Keir Starmer, mbështet thirrjet që FIFA të hetojë lojtarët e Argjentinës që shfaqën një pankartë ku pohohej pretendimi i vendit mbi Ishujt Falkland pas fitores së tyre në gjysmëfinalen e Kupës së Botës ndaj Anglisë, tha zyra e tij, transmeton Anadolu.
Pas fitores 2-1 të Argjentinës në ndeshjen në Atlanta, disa lojtarë mbajtën një pankartë ku shkruhej: "Las Malvinas son Argentinas" duke përdorur termin e Argjentinës për ishujt e Atlantikut të Jugut.
Starmer miratoi një thirrje të sekretarit të biznesit Peter Kyle për FIFA-n që të hetojë "tërësisht" nëse shfaqja e banderolës shkel rregullat që ndalojnë mesazhet politike ose sloganet në fushën e lojës.
I pyetur në lidhje me incidentin, zëdhënësi i kryeministrit britanik tha se "Kupa e Botës mund të mos jetë e jona, por Falkland janë patjetër. Pozicioni ynë është i pandryshuar dhe angazhimi ynë ndaj Falkland është i palëkundur".
Zëdhënësi konfirmoi se Starmer mbështeti thirrjen e Kyle për FIFA për të hetuar çështjen, duke shtuar se çdo veprim i mëvonshëm do të ishte çështje e organit qeverisës.
I pyetur se kë do të mbështeste kryeministri Starmer në finalen e Kupës së Botës të së dielës, zëdhënësi tha: "Kryeministri i uron të dyja skuadrave në finale - veçanërisht Spanjës".
Ishujt në Atlantikun e Jugut janë të njohur për britanikët si Falklands, dhe argjentinasit si Malvinas.
Argjentina pretendon se i trashëgoi ishujt nga Spanja pas pavarësisë së saj në 1816 dhe se Britania mori kontrollin në 1833 përmes një akti të paligjshëm kolonial.
Ata gjithashtu luftuan një konflikt të shkurtër mbi ishujt në 1982.
Kodi i Sjelljes së Stadiumit i FIFA-s ndalon pankartat, flamujt, fletushkat, veshjet dhe mjetet e tjera që janë të natyrës politike ose fyese brenda stadiumeve.