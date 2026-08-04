Kryeministri belg kërkon hetim për ngjarjet e migracionit në Ceuta

Melike Pala
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Kryeministri belg Bart De Wever bëri thirrje sot për një shqyrtim të plotë të ngjarjeve në enklavën spanjolle Ceuta, pasi mijëra migrantë nga Maroku thuhet se u përpoqën të arrinin në territor nga deti javën e kaluar, transmeton Anadolu.
Duke folur përpara një takimi të ministrave të Brendshëm evropianë, De Wever tha se BE-ja duhet të përcaktojë saktësisht se çfarë ndodhi, njoftoi agjencia e lajmeve Belga. "Duket sikur ka një derë të hapur dhe se kushdo që dëshiron të ushtrojë presion mbi ne mund ta përdorë migracionin si një armë gjeopolitike. Kjo është veçanërisht frustruese", tha ai.
Sipas tij, diskutimet midis udhëheqësve të BE-së janë të nevojshme për të përcaktuar rrethanat e incidentit.
Kryeministri belg tha se i kupton thirrjet nga disa vende për të shqyrtuar përjashtimin e Spanjës nga zona Shengen ndërsa theksoi se kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka mandatin demokratik për të ndjekur politikat e migracionit të qeverisë së tij.
"Është e qartë se Evropa duhet të mbyllë kufijtë e saj", tha De Wever ndërsa shtoi se Sanchez ka të drejtë të zbatojë politikat mbi të cilat u zgjodh.
Më shumë se 50 mijë migrantë hynë në enklavën spanjolle Ceuta nga Maroku javën e kaluar. Deri të premten në mbrëmje, autoritetet spanjolle vlerësuan se mbi 48.300 emigrantë ishin kthyer ndërsa 72 persona humbën jetën gjatë krizës.
Ceuta dhe Melilla janë enklava të administruara nga Spanja në bregdetin verior të Marokut dhe përbëjnë kufijtë e vetëm tokësorë të BE-së me kontinentin afrikan.