Kryeministri australian "shumë i shqetësuar" pas sulmeve të reja ajrore të SHBA-së në Iran

Islam Uddin
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Kryeministri australian, Anthony Albanese, tha të mërkurën se ai është "shumë i shqetësuar" për përshkallëzimin e tensioneve në Lindjen e Mesme pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës(SHBA) filluan sulme të reja ajrore ndaj Iranit në përgjigje të rrëzimit të raportuar të një helikopteri amerikan Apache që po patrullonte mbi Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Duke folur në një intervistë për ABC News, Albanese shprehu shqetësimin për pasojat humanitare dhe ekonomike të konfliktit në rritje, duke paralajmëruar se përshkallëzimi i mëtejshëm mund të ketë pasoja globale.
“Ne jemi shumë të shqetësuar si për ndikimin njerëzor, natyrisht, që vjen me luftën, por edhe për ndikimin ekonomik që po ka një efekt masiv në ekonominë globale dhe do të bëhet më keq sesa më i mirë,” tha ai, sipas një njoftimi të lëshuar nga zyra e tij.
Albanese përsëriti thirrjen e qeverisë së tij për përmbajtje dhe reduktim të armiqësive, duke thënë se Canberra dëshiron të shohë "një de-përshkallëzim" në rajon.
Ai vuri në dukje se ndërsa Australia është gjeografikisht e largët nga Lindja e Mesme, efektet e konfliktit po ndjehen në mbarë botën përmes ndërprerjeve ekonomike dhe rritjes së kostove.
Duke iu referuar aksionit të fundit ushtarak amerikan, ai tha se Presidenti Donald Trump po i përgjigjej shkatërrimit të raportuar të një helikopteri Apache nga zjarri iranian. Megjithatë, ai theksoi se një paqe e qëndrueshme mbetet prioritet.
"Ne duam të shohim paqen të shpërthejë në rajon në mënyrë të përhershme," tha ai, duke shtuar se konflikti jo vetëm që po shkakton vuajtje në Lindjen e Mesme, por gjithashtu po kontribuon në rritjen e inflacionit global dhe pasigurisë ekonomike.
Deklarata e tij erdhi pasi SHBA-ja nisi sulmet në Iranin jugor.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se avionët luftarakë amerikanë goditën sistemet iraniane të mbrojtjes ajrore dhe vendet e radarëve pranë Ngushticës së Hormuzit në përgjigje të rrëzimit të helikopterit Apache të Ushtrisë Amerikane.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha herët të mërkurën se nisi sulme hakmarrëse ndaj 21 objektivave ushtarake amerikane në bazat ajrore dhe detare amerikane në të gjithë rajonin.