Kryediplomatja e BE-së: Transnistria nuk është pengesë për anëtarësimin e Moldavisë në BE

Melike Pala
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Rajoni i shkëputur i Transnistrisë nuk do të jetë pengesë për anëtarësimin e Moldavisë në Bashkimin Evropian(BE), tha të premten shefja e politikës së jashtme të bllokut, Kaja Kallas, transmeton Anadolu.
"Dua t'ju siguroj se Transnistria nuk do të bëhet pengesë për të ardhmen evropiane të Moldavisë", deklaroi Kallas në një konferencë të përbashkët për shtyp në kryeqytetin Kishinau së bashku me presidenten moldave, Maia Sandu.
Transnistria, një rrip i ngushtë toke përgjatë kufirit lindor të Moldavisë me Ukrainën, ka qenë de facto jashtë kontrollit të Kishinaut që nga një konflikt i shkurtër i armatosur në vitin 1992. Rajoni separatist është shtëpia e një popullsie të përbërë kryesisht nga banorë që flasin rusisht dhe gjuhën ukrainase.
Kallas gjithashtu vlerësoi "progresin e jashtëzakonshëm" të Moldavisë në zbatimin e reformave, duke thënë se BE-ja dëshiron "të shtyjë përpara për ta futur Moldavinë në union".
E pyetur nëse BE-ja ka vendosur një afat politik për hapjen zyrtare të bisedimeve të pranimit me vendin e Evropës Lindore, Kallas tha se blloku dëshiron të lëvizë "sa më shpejt të jetë e mundur", megjithëse nuk është caktuar një datë konkrete.
"Është e qartë se duhet të veprojmë shpejt. Duhet të shfrytëzojmë mundësinë politike... ose dritaren e mundësisë që ofrohet nga një ndryshim qeverish në vende të ndryshme", tha ajo, duke iu referuar ndryshimit të fundit në qeveri në Hungari, ndërsa sugjeroi se zgjedhjet e ardhshme në të gjithë BE-në mund ta ndërlikojnë procesin.
"Kjo është arsyeja pse mendoj gjithashtu se duhet të veprojmë ndërsa askush nuk është kundër Moldavisë", shtoi ajo, duke vënë në dukje se mosmarrëveshjet dypalëshe nuk duhet të lejohen të pengojnë negociatat e pranimit.
Lidhur me përpjekjet e udhëhequra nga SHBA-ja për paqe në Ukrainën fqinje, Kallas tha se negociatat aktuale "nuk po çojnë askund", duke argumentuar se kërkesat janë drejtuar kryesisht ndaj Ukrainës dhe jo ndaj Rusisë.