Kryediplomatja e BE-së paralajmëron për "precedentë të rrezikshëm" pas bllokimit të Ngushticës së Hormuzit

Riyaz Khaliq Khaliq
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, paralajmëroi të martën për "precedent të rrezikshëm" mes bllokimit të Ngushticës së Hormuzit, ndërsa lufta SHBA-Izrael me Iranin përfundoi dy muaj, transmeton Anadolu.
"Liria e lundrimit duhet të mbetet e lirë ose do të vendosë precedent të rrezikshëm diku tjetër në botë", u tha Kallas gazetarëve në Brunei, ku po merr pjesë në takimin e 25-të ministror BE-ASEAN.
"Dy muaj pas fillimit të luftës me Iranin, përpjekjet diplomatike ende nuk kanë sjellë një përparim", tha Kallas duke shtuar se "Çmimet më të larta të energjisë dëmtojnë si Evropën ashtu edhe Azinë".
Duke folur me gazetarët së bashku me Ministrin e Jashtëm të Bruneit, Princin Mohamed Bolkiah, Kallas tha se "Në peizazhin global të sotëm, asnjë nga vendet tona nuk mund të përballojë të qëndrojë vetëm. Ajo që po ndodh në Lindjen e Mesme e bën këtë shumë të qartë".
Më 28 shkurt, SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit, duke shkaktuar hakmarrje kundër aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik dhe duke bllokuar Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore kyçe për dërgesat e naftës dhe gazit, duke ndërprerë furnizimet globale me energji.
Më shumë se 3.300 njerëz u vranë në Iran dhe mijëra të tjerë u zhvendosën brenda vendit.
Të paktën 13 ushtarakë amerikanë u vranë gjithashtu dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në konfliktin, i cili u ndal më 8 prill kur Pakistani siguroi një armëpushim midis palëve ndërluftuese.
Islamabadi po vazhdon përpjekjet e tij për të sjellë të dy palët në tryezën e negociatave për bisedime të reja për t'i dhënë fund luftës përgjithmonë. Raundi i parë i bisedimeve u mbajt më parë këtë muaj në kryeqytetin pakistanez.