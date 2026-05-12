Kryediplomatja e BE-së kërkon prodhim më të shpejtë të armëve ndërsa ministrat takohen në Bruksel

Şeyma Erkul Dayanç
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas sot kërkoi prodhim më të shpejtë të mbrojtjes evropiane, ndërsa ministrat e mbrojtjes të BE-së u takuan në Bruksel për bisedime që mbulojnë Ukrainën, kapacitetin industrial dhe çështjet e sigurisë në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
"Ne po përqendrohemi në inovacion dhe projekte të përbashkëta sepse kemi shumë projekte në shtete të ndryshme anëtare që nuk janë të ndërveprueshme", tha Kallas përpara takimit.
Ajo theksoi se BE-ja duhet t'i shtyjë shtetet anëtare drejt "më shumë prokurimit të përbashkët" dhe inovacionit më të madh, duke shtuar se mësimet nga Ukraina duhet të merren në konsideratë.
Kallas vuri në dukje se prodhimi i industrisë së mbrojtjes mbeti një shqetësim pavarësisht financimit të disponueshëm. "Vendet kanë shumë fonde në tryezë, por industria e mbrojtjes nuk po rrit prodhimin e saj", tha ajo.
Ministri i Mbrojtjes së Ukrainës pritet të bashkohet me bisedimet, ku diskutimet do të përfshijnë një kredi të propozuar prej 90 miliardë eurosh që synon adresimin e nevojave urgjente të Kievit, tha Kallas.
Ajo shtoi se ministrat do të takohen gjithashtu me përfaqësues të industrisë së mbrojtjes për të shqyrtuar pengesat në prodhim dhe shpërndarje. "Ne duhet të shohim se cili është problemi në mënyrë që t'i bashkojmë", tha Kallas.
Lidhur me Lindjen e Mesme, Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për Libanin dhe operacionet e sigurisë detare. Kryediplomatja evropiane tha se ka interes midis shteteve anëtare për mision të ri të mundshëm evropian për të mbështetur forcat e armatosura libaneze pas përfundimit të planifikuar të misionit UNIFIL më vonë këtë vit.
Kallas nënvizoi se diskutimet do të përfshijnë operacionin detar "Aspides" të BE-së në Ngushticën e Hormuzit, duke shtuar se plani i tij operativ mund të përshtatet nëse shtetet anëtare bien dakord.
"Ne e kemi tashmë. Na duhet vetëm të ndryshojmë planin operativ të atij mandati", tha ajo duke shtuar se struktura për misionin ishte tashmë në vend, por do të kërkonte marrëveshje të mëtejshme politike dhe kontribute shtesë nga shtetet anëtare për të vazhduar.