Kryediplomatja australiane: Tmerruese akuzat për abuzim seksual nga forcat izraelite ndaj aktivisteve të flotës së Gazës

Saadet Gökce
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Ministrja e Jashtme e Australisë, Penny Wong i përshkroi sot si "të tmerrshme" akuzat për abuzim seksual kundër forcave izraelite të bëra nga aktivistët australianë në bordin e Flotiljes Globale "Sumud" të drejtuar për në Gaza, transmeton Anadolu.
"Pozicioni im parimor është që gjithmonë t'u besoj grave kur bëhen akuza për sulme seksuale", tha Wong, raportoi Australian Broadcasting Corporation.
“Ato akuza janë të tmerrshme. Trajtimi është i papranueshëm”, shtoi ajo.
Ushtria izraelite sulmoi flotiljen humanitare në maj në ujërat ndërkombëtare. Transmetimet e drejtpërdrejta nga flotilja treguan forcat detare izraelite që kapnin secilën anije.
Njëmbëdhjetë australianë ndodheshin në mesin e aktivistëve të ndaluar nga ushtria izraelite.
Senatorja e të Gjelbërve, Mehreen Faruqi përshkroi rrëfimet e një prej aktivisteve, Juliet Lamont, "e cila tha se ishte sulmuar seksualisht, e lidhur me kabllo dhe i kishin hedhur aq shumë ujë në fytyrë sa ajo mendoi se do të mbytej".
"Ajo ka thënë: 'Më shqyen pantallonat dhe të brendshmet dhe më përdhunoi njëri nga ushtarët', ... njerëzit e tjerë kishin armë të futura brenda tyre", tha senatorja.
Faruqi tha se aktivistja Neve O'Connor raportoi se ishte poshtëruar seksualisht, ndërsa aktivistja Violet Coco tha se ishte sulmuar seksualisht.
Senatorja e pyeti Wong-un nëse ajo u beson grave, për të cilën ministrja e Jashtme u përgjigj: "Pikëpamja ime është që ju duhet të besoni, dhe unë besoj, gratë që dalin me këto pohime".
Wong shtoi se qeveria australiane kishte ngritur shqetësime me Izraelin për trajtimin e australianëve dhe refuzimin e Izraelit për t'u dhënë atyre akses konsullor pavarësisht detyrimeve ndërkombëtare.
Pas ndalimit të aktivistëve, një video e publikuar nga Izraeli që tregon ministrin e Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir duke ecur mes aktivistëve të ndaluar që ishin gjunjëzuar në formacione të mbushura fort me duart e tyre të lidhura me zinxhir, shkaktoi reagim të gjerë ndërkombëtar.
Ben-Gvir shfaqet në pamje duke valëvitur një flamur izraelit dhe për të tallur të burgosurit.
Që atëherë, të gjithë aktivistët e arrestuar janë liruar dhe deportuar.