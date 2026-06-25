Kryediplomati turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun e tij venezuelas

Hazel Belkıs Belge
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij venezuelas, Yvan Gil, për të diskutuar katastrofën e fundit nga tërmeti dhe nevojat humanitare, raporton Anadolu.
Gjatë bisedës, thanë burime diplomatike turke, Fidan u informua nga Gil mbi ndikimin e tërmeteve dhe nevojat e Venezuelës për ndihmë dhe operacione shpëtimi.
Duke shprehur ngushëllime në emër të popullit turk, sipas burimeve, Fidan tha se Turqia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë.
Dy tërmete të fuqishme goditën Venezuelën mbrëmë vonë, përfshirë një tërmet me magnitudë 7.2 në San Felipe në veriperëndim të Venezuelës, i ndjekur nga një tërmet me magnitudë 7.5 në Yumare.
Presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, tha se 138 pasgoditje janë regjistruar që nga lëkundjet fillestare. Ai njoftoi se numri i viktimave është rritur në 188, ndërsa 157 persona rezultojnë ende të zhdukur.
Presidentja në detyrë, Delcy Rodriguez, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në nivel kombëtar pas katastrofës.
Qeveria venezuelase njoftoi krijimin e një fondi të posaçëm prej 200 milionë dollarësh për të mbështetur përpjekjet urgjente të rindërtimit, përfshirë rindërtimin e shtëpive dhe spitaleve të dëmtuara.