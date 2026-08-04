Kryediplomati turk Fidan do të marrë pjesë në takimin ministror për Kudsin në Jordani

Seyit Şamil Kurt
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan do të marrë pjesë të mërkurën në një takim ministror për Kudsin në kryeqytetin e Jordanisë, Aman, për të diskutuar mbi statusin e qytetit, situatën në territoret e pushtuara palestineze dhe përpjekjet për të avancuar një zgjidhje me dy shtete, sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme turke, raporton Anadolu,
Sipas burimeve, takimi do të mbahet nga zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm jordanez, Ayman Safadi. Pritet të marrin pjesë zyrtarë të lartë nga Turqia, Jordania, Palestina, Egjipti, Pakistani, Arabia Saudite, Katari, Indonezia, Bahreini, Iraku, Maroku, Tunizia, Algjeria, Somalia dhe Malajzia si dhe sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe.
Pjesëmarrësit pritet të diskutojnë për ruajtjen e statusit historik dhe ligjor të vendeve të shenjta të Kudsit, zhvillimet në Kudsin Lindor të pushtuar dhe Bregun Perëndimor, veprimet e Izraelit që konsiderohen në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, procesin e armëpushimit të Gazës, zhvillimet e fundit në lidhje me çështjen palestineze dhe përpjekjet ndërkombëtare për të zbatuar një zgjidhje me dy shtete.
Sipas burimeve, Fidani pritet të theksojë rëndësinë fetare, historike dhe kulturore të Kudsit për muslimanët dhe të nënvizojë se ruajtja e statusit historik dhe ligjor të qytetit është përgjegjësi e përbashkët e komunitetit ndërkombëtar.
Ai pritet të shprehë shqetësimin për veprimet izraelite që synojnë ndryshimin e statusit historik dhe ligjor të xhamisë Al-Aksa, terrorizmin okupator dhe aktet provokuese si dhe shkeljet që synojnë vendet dhe institucionet e shenjta të krishtera në Kuds.
Fidan pritet të përsërisë se zhvendosja e ambasadave në Kuds shkel ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat përkatëse të OKB-së, minon statusin e njohur ndërkombëtarisht të qytetit dhe dëmton perspektivat për një zgjidhje me dy shtete.
Burimet thanë se ai do të shprehë shqetësim të thellë për politikat që synojnë ndryshimin e përbërjes demografike të Kudsit Lindor, përfshirë zhvendosjen e detyruar të palestinezëve dhe prishjen e shtëpive ndërsa paralajmëron për rritjen e politikave "de facto" të aneksimit dhe terrorizmit okupator në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Ministri i Jashtëm turk pritet të bëjë thirrje për veprime konkrete ndërkombëtare kundër shkeljeve të ligjit ndërkombëtar nga Izraeli dhe të theksojë rëndësinë e përfundimit të mosndëshkimit për akte të tilla.