Kryediplomati turk, Fidan do të marrë pjesë në bisedimet e NATO-s në Suedi para Samitit të Ankarasë

Can Efesoy
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan do të marrë pjesë në një takim të ministrave të Jashtëm të NATO-s në qytetin suedez Helsingborg më 21-22 maj, thanë të mërkurën burime të Ministrisë së Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Takimi pritet të përqendrohet në përgatitjet për Samitin e NATO-s që do të organizohet nga Turqia në Ankara më 7-8 korrik si dhe në unitetin e aleancës, bashkëpunimin transatlantik, forcimin e kapacitetit të prodhimit të industrisë së mbrojtjes, mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën dhe shndërrimin e shpenzimeve në rritje të mbrojtjes në aftësi ushtarake.
Ministrat pritet të diskutojnë zhvillimet që lidhen me Iranin dhe Ngushticën e Hormuzit, përfshirë implikimet e tyre për sigurinë euroatlantike dhe mjedisin më të gjerë të sigurisë globale. Politikat e krahut jugor të NATO-s dhe zhvillimet e fundit që ndikojnë në sigurinë euroatlantike, veçanërisht lufta Rusi-Ukrainë, pritet të jenë gjithashtu në axhendë.
Takimi do të fillojë më 21 maj me një darkë pune joformale të Këshillit NATO-Ukrainë, ku do të marrin pjesë ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha dhe shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas.
Gjatë darkës, Fidan pritet të riafirmojë mbështetjen e Turqisë për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke theksuar përpjekjet diplomatike të Ankarasë për t'i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë.
- Përgatitjet për Samitin e Ankarasë
Më 22 maj, takimi do të vazhdojë me një seancë ku do të marrin pjesë vetëm ministrat e Jashtëm të 32 shteteve anëtare të NATO-s. Fidan pritet të informojë aleatët mbi përgatitjet për Samitin e Ankarasë gjatë takimit, i cili do të jetë mbledhja e fundit e ministrave të Jashtëm të NATO-s përpara se udhëheqësit e aleancës të takohen në korrik.
Ministri i Jashtëm turk pritet të përshkruajë pritjet e Turqisë për Samitin dhe të theksojë përpjekjet e Ankarasë për të siguruar që takimi të demonstrojë unitetin dhe kohezionin e NATO-s.
Fidan do të japë informacion mbi kontributet e Turqisë në NATO dhe do të nxjerrë në pah përpjekjet e vendit për të transformuar shpenzimet e mbrojtjes në aftësi ushtarake, duke theksuar se bashkëpunimi transatlantik i industrisë së mbrojtjes brenda aleancës duhet të zhvillohet pa kufizime.
Ai pritet të nënvizojë rëndësinë e “qasjes së sigurisë 360 gradë” të NATO-s për t’iu kundërvënë kërcënimeve nga të gjitha drejtimet, përfshirë një angazhim më të thellë me fqinjët jugorë të aleancës dhe përpjekje më të forta kundër terrorizmit.