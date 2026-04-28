Kryediplomati turk do të vizitojë Austrinë për bisedime mbi çështjet dypalëshe dhe rajonale

Mehmet Şah Yılmaz
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan do të zhvillojë vizitë zyrtare në Austri më 29-30 prill për bisedime me zyrtarë të lartë mbi lidhjet dypalëshe dhe zhvillimet kryesore rajonale dhe globale, thanë burime diplomatike, transmeton Anadolu.
Gjatë vizitës, Fidan është planifikuar të takohet me ministren Federale Austriake për Çështjet Evropiane dhe Ndërkombëtare, Beate Meinl-Reisinger për të diskutuar mbi marrëdhëniet midis dy vendeve.
Ai do të pritet gjithashtu nga kancelari austriak, Christian Stocker dhe do të zhvillojë bisedime me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Feridun Sinirlioglu
Gjithashtu në axhendë janë një fjalim i Fidanit në Shkollën e Studimeve Ndërkombëtare të Vjenës dhe takime me përfaqësues të organizatave turke të shoqërisë civile.
- Çështjet rajonale dhe globale në axhendë
Bisedimet me zyrtarët austriakë pritet të mbulojnë marrëdhëniet dypalëshe në një mënyrë gjithëpërfshirëse, përfshirë dimensionet politike, ekonomike, tregtare, ushtarake, kulturore dhe humanitare.
Fidan pritet gjithashtu të nxjerrë në pah potencialin për bashkëpunim në sektorë strategjikë si energjia, dixhitalizimi, lidhshmëria dhe industria e mbrojtjes. Ai pritet të theksojë angazhimin e Turqisë për mirëqenien, prosperitetin dhe integrimin e komunitetit turk në Austri, duke nënvizuar se mbrojtja e të drejtave dhe interesave të tyre mbetet përparësi.
Në diskutimet mbi lidhjet Turqi-BE, Fidan pritet të riafirmojë angazhimin e Ankarasë për anëtarësim të plotë në BE në përputhje me vizionin e përcaktuar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Ai do të nënvizojë nevojën për kornizë më gjithëpërfshirëse dhe institucionale për të kapërcyer sfidat aktuale.
Lidhur me çështjet rajonale, Fidan pritet të përsërisë mbështetjen e Turqisë për përpjekjet për të rikthyer Rusinë dhe Ukrainën në tryezën e negociatave dhe për të arritur paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Ai pritet të shprehë mbështetjen e vazhdueshme të Ankarasë për iniciativat që synojnë dhënien fund të tensioneve midis Iranit dhe SHBA-së.
Ai do të nënvizojë rëndësinë globale të rivendosjes së lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe kthimin në "status quo"-në para konfliktit sa më shpejt të jetë e mundur. Fidan pritet të tërheqë vëmendjen ndaj shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit nga Izraeli në Gaza.
- Marrëdhëniet Turqi-Austri
Marrëdhëniet midis Turqisë dhe Austrisë vazhdojnë në një trajektore pozitive, me kontakte të nivelit të lartë të kohëve të fundit që zhvillohen në margjinat e takimeve ndërkombëtare. Meinl-Reisinger u takua së fundmi me Fidanin gjatë Forumit të Diplomacisë në Antalia.
Vëllimi i tregtisë dypalëshe tejkaloi 4.3 miliardë dollarë në vitin 2025, me të dyja palët që synojnë ta rrisin atë në 5 miliardë dollarë në afat të shkurtër. Investimet direkte të Austrisë në Turqi tejkaluan 11.2 miliardë dollarë midis viteve 2005 dhe 2025 ndërsa investimet turke në Austri arritën në total 887 milionë dollarë gjatë së njëjtës periudhë.
Komuniteti turk në Austri që numëron rreth 350 mijë shihet si një urë kyçe njerëzore midis dy vendeve. Më shumë se 563 mijë turistë austriakë vizituan Turqinë në vitin 2025. Përveç çështjeve dypalëshe, të dy vendet janë në koordinim të ngushtë për çështjet rajonale dhe globale, përfshirë sigurinë evropiane.