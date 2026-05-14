Kryediplomati turk do të marrë pjesë në takimin e Organizatës së Shteteve Turkike

Esra Tekin
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan do të marrë pjesë në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Shteteve Turkike (OTS), i cili do të mbahet nesër në qytetin Turkistan në Kazakistan, transmeton Anadolu.
Burimet diplomatike turke thanë se Fidan do të shoqërojë presidentin Recep Tayyip Erdogan në Samitin Informal të OTS-së në Turkistan.
Në deklaratën e miratuar nga krerët e shteteve në Samitin e 12-të të OTS-së të mbajtur në qytetin azerbajxhanas Gabala më 7 tetor të vitit 2025, me iniciativën e Turqisë u përcaktua se ministrat e jashtëm të organizatës duhet të takohen më shpesh.
Në kuadër të kësaj, takime informale të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të OTS-së u mbajtën nën organizimin e Turqisë në Stamboll më 7 mars dhe në kuadër të Forumit të Pestë të Diplomacisë në Antalya më 18 prill.
Si reflektim i bashkëpunimit gjithnjë e më të thelluar në çdo fushë brenda organizatës, e cila përshkruhet si një Këshill Familjar, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të OTS-së do të mblidhen për herë të tretë në tre muajt e fundit në takimin e ardhshëm në Turkistan.
Në takim pritet të marrin pjesë ministrat e jashtëm të Turqisë, vendit pritës Kazakistanit, presidencës së radhës Azerbajxhanit, Kirgistanit dhe Uzbekistanit, si dhe kreu i OTS-së.
Takimi pritet të fokusohet në fushat e bashkëpunimit brenda organizatës si dhe në shkëmbimin e mendimeve për çështjet aktuale globale dhe rajonale, veçanërisht Iranin dhe Gazën. Në fund të takimit pritet të nënshkruhet vendimi i Këshillit të Ministrave të Jashtëm për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe digjitale të Sekretariatit të OTS-së.
Në fjalimin e tij në takim, Fidan pritet të shprehë kënaqësinë për thellimin e vazhdueshëm të bashkëpunimit midis shteteve turkike në fushat e dialogut politik, tregtisë, sigurisë së furnizimit me energji, lidhshmërisë, kulturës, arsimit dhe transformimit digjital.
Fidan pritet të theksojë, në përputhje me thirrjen e presidentit Erdogan, rëndësinë e punës së përbashkët si botë turkike për të siguruar që turqit qipriotë dhe Republika Turke e Qipros Veriore (TRNC) të marrin pozicionin që meritojnë në komunitetin ndërkombëtar.
Kryediplomati turk gjithashtu pritet të deklarojë se efektet negative të zhvillimeve në Iran në sigurinë globale dhe ekonominë po ndihen nga të gjithë dhe se këto ngjarje kanë treguar edhe një herë rëndësinë e opsioneve alternative të lidhshmërisë për botën turkike.
Ai pritet të theksojë se është thelbësore të mos instrumentalizohet Ngushtica e Hormuzit për qëllime gjeopolitike dhe të respektohet parimi i lirisë së lundrimit. Fidan pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes së iniciativave diplomatike, së bashku me Pakistanin dhe partnerë të tjerë rajonal, për t’i dhënë fund konfliktit në Iran në mënyrë të qëndrueshme.
Ai pritet të theksojë se Turqia vazhdon përpjekjet e saj për sigurimin e dorëzimit të pandërprerë të ndihmës humanitare në Gaza dhe do të vazhdojë të përmbushë përgjegjësitë për rindërtimin e Gazës në koordinim me komunitetin ndërkombëtar.
Në kuadër të takimit, Fidan gjithashtu pritet të zhvillojë bisedime bilaterale me homologët e tij nga vendet anëtare të OTS-së.