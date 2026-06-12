Kryediplomati turk dhe i dërguari special i SHBA-së takohen në Ankara

Merve Berker
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, është takuar në Ankara me ambasadorin e SHBA-së në Turqi, Tom Barrack, transmeton Anadolu.
Ministria turke publikoi një fotografi nga takimi, por nuk dha detaje të mëtejshme lidhur me diskutimet.
Barrack, i cili është gjithashtu i dërguar special i SHBA-së për Irakun dhe Sirinë, tha në rrjetin social amerikan X se takimi ishte produktiv në prag të samitit të NATO-s që do të mbahet muajin e ardhshëm në kryeqytetin turk.
"Si aleatë të fortë me shumë qëllime të përbashkëta, partneriteti SHBA-Turqi po jep rezultate", theksoi ai.