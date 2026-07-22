Kryediplomati rus, Lavrov: Rusia mbështet rolin qendror të ASEAN-it në çështjet rajonale

Burç Eruygur, Riyaz Khaliq Khaliq
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergey Lavrov, tha se Moska mbështet rolin qendror të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) në çështjet rajonale, raporton Anadolu.
Lavrov i bëri komentet gjatë Konferencës Pas-Ministeriale ASEAN-Rusi në kryeqytetin e Filipineve, Manila, ku u takua me kryetaren e ASEAN-it dhe sekretaren e Jashtme të Filipineve, Theresa P. Lazaro, si dhe me sekretarin e përgjithshëm të bllokut, Kao Kim Hourn.
"Rusia beson fuqishëm se ASEAN-i është partneri ynë i besueshëm dhe me të njëjtin mendim", tha ai gjatë takimit, duke shtuar se Moska në mënyrë të vazhdueshme mbështet rolin qendror të bllokut në çështjet rajonale dhe kontribuon me "pjesën e saj të drejtë" në forcimin e një sistemi të marrëdhënieve ndërshtetërore të udhëhequr nga Azia, bazuar në të drejtën ndërkombëtare, hapjen dhe barazinë.
Ai tha se mirëkuptimi i përbashkët për proceset ndërkombëtare, i rikonfirmuar në qytetin rus Kazan, ku u mbajt samiti Rusi-ASEAN në qershor, së bashku me angazhimin e liderëve për krijimin e një rendi botëror shumëpolar më “të drejtë dhe më të qëndrueshëm”, forcimin e një "arkitekture të balancuar" të sigurisë në rajonin Azi-Paqësor dhe rritjen e bashkëpunimit gjithëpërfshirës në Euroazinë e Madhe, do të ofrojnë mbështetje të fortë për "përpjekjet e përbashkëta".
"Udhëheqësit e vendeve tona arritën marrëveshje të rëndësishme në fushat e politikës dhe sigurisë, luftës kundër kërcënimeve dhe sfidave të reja, si dhe zhvillimit të lidhjeve tregtare, ekonomike, investuese, kulturore, arsimore dhe humanitare", tha më tej Lavrov.
Ai shtoi se Moska sheh perspektiva "premtuese" në sigurinë ushqimore dhe energjetike, si dhe në transformimin digjital, ndër çështje të tjera, dhe se katër dokumentet themelore të miratuara në samitin Rusi-ASEAN në Kazan ofrojnë udhëzime të qarta për punën e përbashkët në të gjitha këto fusha.
Lavrov mbërriti në Manila të martën për një vizitë treditore, gjatë së cilës ishte planifikuar të merrte pjesë në Konferencën Pas-Ministeriale Rusi-ASEAN, Samitin e Azisë Lindore dhe Forumin Rajonal të ASEAN-it.
Pas konferencës pas-ministeriale, Lavrov zhvilloi gjithashtu bisedime të ndara me homologët e tij nga India, Pakistani, Bangladeshi dhe Sri Lanka, gjatë të cilave u diskutuan, ndër çështje të tjera, tema që lidhen me bashkëpunimin dypalësh, sipas deklaratave përkatëse të Ministrisë së Jashtme ruse.
Lavrov dhe ministri i Jashtëm pakistanez Ishaq Dar shqyrtuan marrëdhëniet dypalëshe dhe rikonfirmuan angazhimin e tyre për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në tregti, energji, ndërlidhje dhe fusha të tjera kyçe, si dhe për rritjen e koordinimit në forumet shumëpalëshe, sipas një deklarate nga Islamabadi.
"Ata theksuan rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm në nivel të lartë për avancimin e partneritetit Pakistan-Rusi", thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme pakistaneze, duke shtuar se ata gjithashtu shkëmbyen pikëpamje mbi zhvillimet kryesore rajonale dhe ndërkombëtare.