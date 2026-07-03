Kryediplomati polak: Samiti i NATO-s do t’i dërgojë Putinit një sinjal uniteti

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03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Polonisë, Radoslaw Sikorski, ka deklaruar samiti i NATO-s i javës së ardhshme, i organizuar nga Turqia, do t’i demonstrojë presidentit rus, Vladimir Putin, unitetin e Perëndimit, duke paralajmëruar njëkohësisht Moskën kundër çdo përpjekjeje për të organizuar një provokim ndaj Polonisë ose një anëtari tjetër të aleancës, transmeton Anadolu.
“Qëllimi i samitit të ardhshëm të NATO-s do të jetë t’i tregojë Putinit unitetin e Perëndimit”, u tha gazetarëve Sikorski, duke shtuar se aleanca do të dërgojë një sinjal të qartë se mbetet e bashkuar përballë asaj që ai e quajti agresion rus.
Duke iu referuar raportimeve të fundit mediatike që pretendojnë se Rusia mund të përpiqet të organizojë një provokim kundër një anëtari të NATO-s, Sikorski tha shkurt: “Ne e dimë se çfarë po planifikoni. Mos e bëni”.
Komentet e tij pasojnë paralajmërimet e zyrtarëve të lartë polakë se Rusia mund të kryejë një operacion të tipit “flamur i rremë”, të projektuar për të krijuar një pretekst për përshkallëzim kundër një vendi të NATO-s.
Në muajin prill, kryeministri Donald Tusk tha se Rusia mund të sulmojë një anëtar të NATO-s “brenda muajsh dhe jo vitesh”, ndërsa Sikorski i tha CBS News se nuk mund të përjashtonte mundësinë e një operacioni rus të tipit “flamur i rremë”.
Sipas raportimeve të medias polake Onet, e cila citon burime të shumta, vetë Polonia mund të jetë ndër objektivat e mundshëm të një provokimi të tillë, së bashku me shtetet baltike, të cilat gjithashtu ndajnë kufij me territorin rus. Këto pretendime u raportuan më pas edhe nga gazeta britanike The Telegraph.
Samiti i NATO-s zhvillohet në një kohë tensionesh të shtuara mes Rusisë dhe aleancës, ndërsa lufta në Ukrainë ka hyrë në vitin e saj të pestë dhe shqetësimet janë rritur mes anëtarëve lindorë të NATO-s për sulmet hibride, aktet e sabotimit dhe fushatat e dezinformimit që i atribuohen Moskës.