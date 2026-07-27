Kryediplomati maqedonas Mucunski: Procesi i anëtarësimit në BE duhet të mbetet i bazuar në merita

Dzihat Aliju
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski sot zhvilloi takim me Fernando Mariano Sampedro Marcos, sekretar shtetëror për Bashkimin Evropian (BE) në Ministrinë e Punëve të Jashtme, BE-së dhe Bashkëpunimit të Spanjës, transmeton Anadolu.
Sipas njoftimit të ministrisë, në fokus të bisedimeve ishin integrimi evropian i Maqedonisë së Veriut dhe zhvillimet aktuale në procesin e zgjerimit të BE-së.
Ministri Mucunski shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe parimore të Spanjës për perspektivën evropiane të vendit si dhe për përkushtimin e saj që zgjerimi të mbetet ndër prioritetet strategjike të BE-së.
Mucunski theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe koordinimit të ngushtë me Spanjën në diskutimet e ardhshme për të ardhmen e politikës së zgjerimit.
"Procesi i anëtarësimit duhet të mbetet i besueshëm, i parashikueshëm, i barabartë për të gjithë dhe i bazuar në merita, me një synim të qartë përfundimtar - anëtarësim të plotë në BE, paralelisht me avancimin e formave praktike të integrimit gradual", theksoi ministri.
Njëkohësisht, ai e informoi bashkëbiseduesin për rezultatet e zbatimit të Agjendës së Reformave dhe përkushtimin e Qeverisë për zbatimin konsekuent të vlerave dhe standardeve evropiane në nivel kombëtar.
Bashkëbiseduesit konfirmuan rëndësinë e thellimit të mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh në kuadër të proceseve evropiane si dhe domosdoshmërinë e ruajtjes së besueshmërisë së politikës së zgjerimit dhe përshpejtimit të procesit të anëtarësimit të vendit.