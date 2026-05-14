Kryediplomati kubanez: Agresioni i mundshëm ushtarak amerikan ndaj Kubës do të shkaktojë katastrofë humanitare

Berk Kutay Gökmen
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Ministri i Jashtëm kubanez, Bruno Rodriguez paralajmëroi të mërkurën se një agresion i mundshëm ushtarak amerikan kundër Kubës do të sjellë "katastrofë të vërtetë humanitare" pas kërcënimeve të presidentit të SHBA-së, Donald Trump kundër ishullit, transmeton Anadolu.
"Një agresion ushtarak amerikan kundër Kubës do të gjenerojë katastrofë të vërtetë humanitare, një masakër. Qytetarët kubanë dhe amerikanë do të humbnin jetën, diçka për të cilën vetëm politikanët që nuk i dërgojnë fëmijët dhe të afërmit e tyre në luftë po vënë bast", shkroi Rodriguez në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
"Nuk ka asnjë arsye, as pretekstin më të vogël që një superfuqi si SHBA-ja të nisë sulm ushtarak kundër një ishulli të vogël që nuk përbën asnjë kërcënim, vetëm sepse është thjesht aspirata e disa njerëzve për të ndryshuar sistemin e tyre politik ose qeverinë e tyre", shtoi ai.
Kuba po përballet me një krizë karburanti për shkak të një embargoje amerikane të naftës, të vendosur më 30 janar, së bashku me ndërprerje të përhapura të energjisë elektrike.
Trumpi ka thënë vazhdimisht se "Kuba është e radhës" pas operacionit ushtarak kundër Iranit dhe se "ishulli i Karaibeve do të dështojë së shpejti".
Retorika e Trumpit ndaj Kubës është intensifikuar gjithashtu kohët e fundit, përfshirë një ripostim në "Truth Social" që sugjeronte se ai do të vizitonte një "Havanë të lirë" përpara se të largohej nga detyra.