Kryediplomati kinez kërkon nga SHBA-ja kujdes për Tajvanin në bisedën me Rubio

Saadet Gökce
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
STAMBOLL (AA) - Ministri i Punëve të Jashtme i Kinës, Wang Yi, i ka bërë thirrje SHBA-së të tregojnë kujdes në çështjen e Tajvanit, ndërsa kërkoi marrëdhënie të qëndrueshme mes dy vendeve gjatë një bisede telefonike me sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore Xinhua, Wang tha se çështja e Tajvanit ka “implikime të gjera dhe afatgjata”, duke i kërkuar Washingtonit ta trajtojë me “kujdes të shtuar”.
Ai tha se Kina dhe SHBA duhet të heqin pengesat dhe ndërhyrjet, si dhe të vazhdojnë në mënyrë të vendosur në rrugën e duhur drejt ndërtimit të një marrëdhënieje konstruktive me stabilitet strategjik.
“Ndërtimi i një marrëdhënieje konstruktive dypalëshe me stabilitet strategjik pasqyron aspiratat e dy popujve, përmbush pritshmëritë e komunitetit ndërkombëtar dhe i shërben interesave themelore të të dy vendeve”, tha Wang.
Ai shtoi se të dy palët duhet të “mbështesin gjithmonë frymën e barazisë, respektit dhe përfitimit të ndërsjellë”, si dhe të përkthejnë konsensusin e arritur nga dy krerët e shteteve në politika konkrete dhe masa praktike.
Wang gjithashtu u bëri thirrje Washingtonit dhe Pekinit të lëvizin në të njëjtin drejtim dhe të bëjnë përpjekje të vazhdueshme.
Ai tha se palët duhet të zgjerojnë listën e bashkëpunimit, të krijojnë më shumë agjenda pozitive dhe njëkohësisht të “ngushtojnë listën e problemeve dhe të menaxhojnë rreziqet dhe kërcënimet e ndryshme”.
Në muajin maj, residenti kinez, Xi Jinping, priti homologun e tij amerikan, Donald Trump.