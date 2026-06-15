Kryediplomati italian i kërkon Izraelit të ndalojë sulmet ndaj Libanit

İlayda Çakırtekin
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Italisë, Antonio Tajani, i ka bërë thirrje Izraelit të ndalojë sulmet ndaj Libanit, duke theksuar se momentumi i krijuar nga marrëveshja e saposhpallur SHBA-Iran duhet të shfrytëzohet për përpjekjet për armëpushim në Gaza dhe Liban, transmeton Anadolu.
“Shpresa është të arrihet paqja, por kjo nuk është e lehtë. Duhet të fillojmë me një armëpushim dhe më pas të ecim përpara në nivel diplomatik për të bërë atë që është e nevojshme. Duhet të ecim përpara në Gaza, duhet të ecim përpara në Liban”, tha Tajani përpara takimit të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së në Luksemburg.
Duke shprehur gatishmërinë e Italisë për të bërë pjesën e saj në Liban, ai i bëri thirrje Hezbollahut të ndalojë sulmet kundër Izraelit dhe i kërkoi Izraelit të ndalojë të gjitha sulmet ndaj Bejrutit.
“Ne mbështesim përpjekjet drejt një armëpushimi. Kjo (marrëveshja SHBA-Iran) është një vendim pozitiv. Duhet të ecim përpara dhe në nivel diplomatik të përpiqemi të inkurajojmë forcimin e marrëveshjes. Edhe në Liban duhet të ketë armëpushim”, tha Tajani.
Ai gjithashtu shprehu gatishmërinë e Italisë për të vepruar brenda një kornize ndërkombëtare dhe për të operuar së bashku me forcat detare.
“Ne mbështesim lirinë e lundrimit, kështu që Italia mund të bëjë atë që është e nevojshme”, tha ai.
Dje, kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, njoftoi se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur një marrëveshje paqeje që i jep fund operacioneve ushtarake në disa fronte, përfshirë Libanin.
Sharif, vendi i të cilit ndërmjetësoi bisedimet, tha se ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes është planifikuar të mbahet më 19 qershor në Zvicër.
Më vonë, si SHBA-ja ashtu edhe Irani konfirmuan se kanë arritur një marrëveshje kornizë për t’i dhënë fund luftës.