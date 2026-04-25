Kryediplomati iranian takon shefin e ushtrisë pakistaneze, diskutohet raundi i dytë i mundshëm i bisedimeve me SHBA-në

Amir Latif Arain
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit, Abbas Araghchi, është takuar në Islamabad me shefin e ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, në mes të përpjekjeve për të ringjallur bisedimet e ngecura të paqes mes SHBA-së dhe Iranit për t’i dhënë fund luftës tetëjavore, transmeton Anadolu.
Takimi, sipas një videoje të shkurtër të publikuar nga ambasada iraniane në rrjetin social amerikan X, u ndoq gjithashtu nga ministri i Punëve të Brendshme i Pakistanit, Mohsin Naqvi, këshilltari për Sigurinë Kombëtare dhe kreu i Shërbimit të Inteligjencës i Ndër-Shërbimeve (ISI), Asim Malik, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, si dhe ambasadori iranian, Reza Amiri Moghadam.
Megjithëse ambasada nuk dha detaje të mëtejshme, burimet pakistaneze thanë për Anadolu se të dy palët diskutuan çështje që lidhen me një raund të mundshëm të dytë bisedimesh mes Washingtonit dhe Teheranit në ditët në vijim.
Araghchi mbërriti në Pakistan mbrëmë vonë për atë që zyrtarët pakistanezë thonë se mund të hapë rrugën për raundin e dytë të negociatave. Raundi i parë u mbajt në Islamabad dy javë më parë, por nuk arriti të prodhojë një marrëveshje. Këto bisedime erdhën pasi Pakistani ndërmjetësoi një armëpushim dyjavor më 8 prill, i cili më pas u zgjat nga presidenti amerikan, Donald Trump.
Araghchi gjithashtu do të zhvillojë bisedime me kryeministrin Shehbaz Sharif dhe homologun e tij, Ishaq Dar.
Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë njoftoi se i dërguari special amerikan Steve Witkoff dhe këshilltari Jared Kushner do të udhëtojnë gjithashtu drejt Pakistanit sot.
Irani ka refuzuar të zhvillojë bisedime të drejtpërdrejta me SHBA-në dhe ka deklaruar se vëzhgimet do t’i përcillen Pakistanit.