Kryediplomati iranian diskuton me homologun rus për marrëveshjen mes SHBA-së dhe Iranit

Tolga Akbaba
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi dhe homologu i tij rus, Sergey Lavrov, shkëmbyen mendime për marrëveshjen e arritur midis SHBA-së dhe Iranit, çështjet rajonale dhe marrëdhëniet mes dy vendeve, transmeton Anadolu.
Araghchi dhe Lavro kanë zhvilluar një bisedë telefonike, sipas një deklarate së bërë në llogarinë në rrjetet sociale të ministrit të Jashtëm iranian.
Në bisedë u diskutua për marrëveshjen e arritur mes SHBA-së dhe Iranit, çështjet rajonale dhe marrëdhëniet mes dy vendeve.
Araghchi, i përcolli homologut të tij rus detajet rreth memorandumit, ndërsa theksoi se SHBA-të janë përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të memorandumit të mirëkuptimit dhe ndalimin e sulmeve të Izraelit kundër Libanit.
Ndërkohë ministri rus Lavrov shprehu kënaqësinë e tyre për finalizimin e marrëveshjes.
Ministrat u ndalën mbi rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të rajonit për të garantuar paqen dhe stabilitetin.