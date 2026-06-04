Kryediplomati iranian dhe lideri i Hamasit në Gaza diskutojnë zhvillimet palestineze dhe rajonale

Raşa Evrensel
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit, Abbas Araghchi, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Khalil al-Hayya-n, kreun e lëvizjes palestineze Hamas në Rripin e Gazës, ku u diskutuan Palestina dhe zhvillimet më të fundit rajonale, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë gjysmëzyrtare Tasnim, duke cituar një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Araghchi ka shpjeguar masat e fundit të ndërmarra nga Irani për ndaljen e luftës në rajon.
Ai theksoi “politikën parimore të Iranit për të mbështetur rezistencën legjitime të popujve të rajonit, veçanërisht në Palestinë dhe Liban, kundër pushtimit dhe sulmeve të entitetit sionist”.
Nga ana e tij, al-Hayya vlerësoi qëndrimin e delegacionit negociator iranian për theksimin e ndërprerjes së njëkohshme të luftës në të gjitha frontet rajonale, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Iranit ndaj luftës së popullit palestinez.
Ai gjithashtu dha një pasqyrë mbi situatën aktuale në Palestinën e pushtuar, veçanërisht në Rripin e Gazës, mes ofensivës së vazhdueshme izraelite, pushtimit dhe pengimit të armëpushimit.
Sipas shifrave palestineze, lufta dyvjeçare e Izraelit në Gaza që nga tetori i vitit 2023 ka shkaktuar rreth 73.000 të vrarë palestinezë dhe mbi 173.000 të plagosur, shumica gra dhe fëmijë.
Sipas Zyrës së Medias në Gaza, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi tetorin e kaluar, ushtria izraelite ka vrarë që atëherë 932 palestinezë dhe ka plagosur 2.859 të tjerë në sulme pothuajse të përditshme.
Libani dhe Izraeli ranë dakord të rinovojnë armëpushimin e brishtë dhe të krijojnë “zona pilot” ku ushtria libaneze do të ketë kontroll ekskluziv territorial, duke përjashtuar aktorët jo-shtetërorë.
Marrëveshja u njoftua në një deklaratë të përbashkët pas raundit të katërt të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja në Washington.
Bisedimet e mbështetura nga SHBA-ja vijnë pas javësh sulmesh pothuajse të përditshme izraelite në Liban që kanë vrarë gati 3.500 persona që nga 2 marsi, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.