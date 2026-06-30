Kryediplomati i Venezuelës falënderon Turqinë për mbështetjen pas tërmeteve

Berk Kutay Gökmen
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Venezuelës, Yvan Gil ka shprehur falënderimet e tij për mbështetjen e Turqisë në dërgimin e ekipeve të kërkim-shpëtimit pas dy tërmeteve të mëdha që tronditën vendin e Amerikës së Jugut, raporton Anadolu.
"Dëshirojmë të falënderojmë qeverinë turke, presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe të gjitha ekipet e vendosura në Venezuelë që nuk kanë refuzuar mbështetjen e tyre në mes të një krize kaq të madhe", tha Gil për Anadolu të hënën pasi vizitoi një ekip turk të kërkim-shpëtimit që punon në La Guaira, epiqendrën e katastrofës së tërmetit, së bashku me ministrin e Mbrojtjes të vendit, Gustapes Goza.
"Prania e delegacionit turk, ekipet e kërkim-shpëtimit dhe pajisjet që ata sollën është e një rëndësie të madhe. Unë personalisht fola me ministrin e Jashtëm Hakan Fidan për të koordinuar këto përpjekje ndihmash. Ne jemi vërtet mirënjohës për të gjithë mbështetjen e dhënë", shtoi kryediplomati venezuelian.
Ai theksoi se ka dëgjuar që më shumë ndihma janë rrugës nga Turqia. "Kemi marrë lajme për ndihma të reja dhe jemi në pritje të mbështetjes. Ndjejmë mbështetjen e popullit tonë vëllazëror turk me ne në çdo moment. Këto ngjarje tregojnë edhe një herë se dy vende që e kuptojnë njëri-tjetrin janë kombe vëllezër", tha Gil.