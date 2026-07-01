Kryediplomati i TRNC-së: Garancia e Turqisë dhe prania e saj ushtarake janë kyçe për ekuilibrin turko-grek

Esra Tekin
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), Tahsin Ertugruloglu, ka deklaruar se garancia efektive e Turqisë dhe prania e saj ushtarake në ishull nuk janë vetëm një vijë e kuqe për turqit qipriotë, por edhe garancia më e fortë e ekuilibrit turko-grek në Mesdheun Lindor dhe e stabilitetit rajonal, raporton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim të cituar nga Agjencia Turko-Qipriote e Lajmeve (TAK), Ertugruloglu theksoi se më shumë se gjysmë shekulli histori negociatash për Qipron i ka dëshmuar të gjithë botës se pala greko-qipriote nuk do ta ndryshojë mentalitetin e saj dhe se do të shkatërrojë çdo bazë të mundshme partneriteti sa herë që t’i jepet mundësia.
“Për këtë arsye, qëndrimi ynë është i qartë kundër qasjeve që kërkojnë ta bëjnë popullin turko-qipriot të paguajë çmimin e mungesës së një zgjidhjeje përmes izolimeve të padrejta. Realiteti i vetëm në ishull është ekzistenca e dy shteteve të ndara, sovrane dhe të barabarta që jetojnë krah për krah”, deklaroi ai.
Ertugruloglu tha se janë të kënaqur që partitë politike mbajnë kontakte të ngushta dhe dialog me Turqinë dhe zhvillojnë konsultimet e tyre.
“Sepse çështja jonë kombëtare e Qipros dhe e ardhmja jonë janë një dhe të përbashkëta”, shtoi ai.
“Ashtu siç u pa në të kaluarën gjatë proceseve të Planit Annan dhe të Crans-Montanas, këmbëngulja e greko-qipriotëve për të sunduar të vetëm ishullin, duke i konsideruar turqit qipriotë si një ‘pakicë’ dhe duke kërkuar ‘zero trupa, zero garanci’, i ka varrosur prej kohësh modelet e zgjidhjes së bazuar në federatë në koshin e historisë”, tha ai më tej.
Ertugruloglu tha se kërkimi i së ardhmes së popullit turko-qipriot mbi bazën e një federate, e cila është provuar dhe konsumuar shumë herë, nuk është vetëm një përpjekje e kotë dhe humbje kohe, por edhe një përpjekje për të dobësuar bazat e politikës kombëtare për Qipron dhe për të zvogëluar statusin e popullit turko-qipriot.
“E ardhmja e popullit turko-qipriot është siguruar nën çatinë e shtetit të tyre sovran dhe duke ecur krah për krah me atdheun amë, Turqinë. Ata që synojnë të qeverisin shtetin tonë, TRNC-në, duhet ta kuptojnë plotësisht këtë realitet dhe të jenë të sinqertë me popullin tonë”, theksoi ai.
Duke reaguar ndaj lidhjes së procesit të zgjidhjes së çështjes së Qipros me marrëdhëniet e Turqisë me BE-në, Ertugruloglu pyeti: “Si mund të pritet një qasje e drejtë në emër të popullit turko-qipriot nga BE-ja, e cila gjithmonë ka mbajtur anën e greko-qipriotëve në çështjen e Qipros? Dhe me çfarë logjike mund të lidhet përparimi i marrëdhënieve të Turqisë me BE-në me zhvillimet në Qipro?”
“Ne e pamë këtë film mashtrues në vitin 2004 dhe e përjetuam me dhimbje. Atyre që duan ta ribëjnë dhe ta luajnë sërish të njëjtin film, do t’u kujtoja fjalët e presidentit tonë themelues, Rauf Denktas: ‘Pa Turqinë, ne nuk do të shkonim jo vetëm në BE, por as në parajsë’. Ne kurrë nuk i kemi besuar BE-së dhe nuk i besojmë as sot”, tha ai.
Duke theksuar se Turqia vazhdimisht dhe me vendosmëri nënvizon realitetin se “një zgjidhje e qëndrueshme, e drejtë dhe afatgjatë në ishull është e mundur vetëm mbi bazën e një zgjidhjeje me dy shtete, të ndërtuar mbi konfirmimin e barazisë sovrane dhe statusit të barabartë ndërkombëtar të popullit turko-qipriot”, Ertugruloglu pyeti: “A është e arsyeshme të mbështeten shpresat në skenarë të tjerë të rrezikshëm që nuk përputhen me faktet?”