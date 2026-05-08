Kryediplomati i Kenias: 19 kenianë të vrarë gjatë luftës së Rusisë në Ukrainë

Andrew Wasike
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Të paktën 19 kenianë të rekrutuar në ushtrinë ruse janë vrarë në luftën në Ukrainë, u tha ministri i Jashtëm i Kenias senatorëve të enjten, ndërsa numri i shtetasve të konfirmuar të përfshirë në konflikt vazhdon të rritet, transmeton Anadolu.
Ministri Musalia Mudavadi tha se qeveria tani ka verifikuar 291 kenianë të lidhur me ushtrinë ruse, nga 252 të regjistruar më parë nga autoritetet, duke treguar atë që zyrtarët e përshkruajnë si një problem në rritje të rekrutimit që synon kenianët e rinj që kërkojnë punë jashtë vendit.
Ministri Mudavadi i tha Komitetit të Senatit për Punë dhe Mirëqenie Sociale se dhjetëra kenianë mbeten të pagjetur, ndërsa të tjerë janë kthyer në shtëpi pasi kanë pësuar lëndime gjatë luftimeve.
Autoritetet keniane kanë intensifikuar hetimet në muajt e fundit mbi rrjetet e rekrutimit të akuzuara për përdorimin e premtimeve të rreme të punës jashtë vendit për të transferuar të rinjtë në Rusi përmes vendeve të treta, veçanërisht në të gjithë Afrikën.
Çështja ka ngjallur shqetësim brenda qeverisë për trafikimin e qenieve njerëzore, monitorimin e kufijve dhe rolin e agjencive të palicencuara të rekrutimit që veprojnë jashtë sistemeve zyrtare të migracionit të punës.
Më herët këtë vit, Shërbimi Kombëtar i Inteligjencës i Kenias i tha parlamentit se numri i kenianëve që luftojnë për Rusinë mund të jetë dukshëm më i lartë se shifrat e dokumentuara zyrtarisht.
Kenia gjithashtu ka angazhuar autoritetet ruse në mënyrë diplomatike për këtë çështje, gjatë bisedimeve në Moskë më herët këtë vit, tha Mudavadi, duke shtuar se Nairobi ka kërkuar kontrolle më të forta për të ndaluar rekrutimin e qytetarëve kenianë në konflikt.