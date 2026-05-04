Riyaz Khaliq Khaliq, Sm Najmus Sakib
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Bangladeshit, Khalilur Rahman do të vizitojë Kinën për një udhëtim tre-ditor, njoftoi sot Pekini ndërsa të dyja palët përpiqen të thellojnë lidhjet diplomatike dhe ekonomike, transmeton Anadolu.
Me ftesë të ministrit të Jashtëm kinez, Wang Yi, Rahman do të fillojë vizitën e tij të martën, sipas një deklarate nga Ministria e Jashtme e Kinës. Kjo do të jetë vizita e tretë dypalëshe jashtë vendit e ministrit Rahman që nga emërimi i tij në shkurt, kur Partia Nacionaliste e Bangladeshit formoi qeverinë e re.
Kina dhe Bangladeshi i përmirësuan marrëdhëniet në vitin 2024 në një "partneritet gjithëpërfshirës strategjik bashkëpunues". "Kina dhe Bangladeshi kanë qenë prej kohësh miq dhe fqinjë të ngushtë të njëri-tjetrit", tha Ministria e Jashtme kineze.
"Lidhjet dypalëshe kanë shënuar përparim të qëndrueshëm dhe të qëndrueshëm dhe kanë dhënë rezultate të prekshme për të dy popujt", shtoi ministria duke vënë në dukje se Pekini i kushton rëndësi të lartë marrëdhënieve me Dakën.
Kina ka mbetur partneri më i madh tregtar i Bangladeshit për 15 vjet, me lidhjet diplomatike që shënuan 50-vjetorin e tyre vitin e kaluar. Përmes vizitës, Pekini tha se shpreson të forcojë besimin politik, të zgjerojë bashkëpunimin në të gjithë sektorët, të përparojë bashkëpunimin "Një brez, një rrugë" dhe të thellojë partneritetin gjithëpërfshirës strategjik.
Tregtia dypalëshe arriti në rreth 17.35 miliardë dollarë në vitin 2024, shumë në favor të Kinës. Në vitin 2016, Pekini premtoi rreth 24 miliardë dollarë kredi dhe ndihmë për Bangladeshin, kur Daka u bashkua zyrtarisht me Iniciativën "Një brez, një rrugë".