Kryediplomati gjerman shpreh dyshime për një mision të udhëhequr nga NATO në Ngushticën e Hormuzit

Ayhan Şimşek
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Gjermanisë, Johann Wadephul ka shprehur dyshime për një mision të udhëhequr nga NATO për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, por tha se Berlini po përgatitet të kontribuojë në një përpjekje të udhëhequr nga Britania e Madhe dhe Franca për të garantuar kalim të lirë në këtë rrugë strategjike detare, transmeton Anadolu.
“Nuk parashikoj një mision të menjëhershëm të NATO-s në kuptimin tradicional në Ngushticën e Hormuzit”, u tha Wadephul gazetarëve në Suedi para se t’u bashkohej homologëve të tij në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s.
“Megjithatë, është e qartë se ne qëndrojmë pranë aleancës transatlantike. Dhe SHBA-ja mund të jetë e sigurt se mund të mbështeten tek ne në çdo kohë”, shtoi ai.
Wadephul tha se Gjermania do të kontribuojë në përpjekjet për të garantuar lirinë e lundrimit në këtë rrugë ujore strategjike. “Ne kemi thënë gjithmonë se jemi të gatshëm të sigurojmë kalim të lirë nëpër Ngushticën e Hormuzit. Po përgatitemi për këto operacione nën udhëheqjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës”, tha ai.
I pyetur për tensionet politike mes SHBA-së dhe Gjermanisë, pasi kancelari Friedrich Merz kritikoi presidentin Donald Trump për luftën me Iranin ndërsa Trumpi kritikoi Berlinin për mungesë mbështetjeje të menjëhershme për sigurimin e ngushticës, Wadephul u përpoq të minimizojë mosmarrëveshjen mes aleatëve.
“Jemi në diskutime të vazhdueshme me SHBA-në për vendosjen e sistemeve raketore me rreze të gjatë veprimi në Gjermani”, tha ai duke iu referuar raportimeve se administrata e presidentit Trump ka pezulluar planet për vendosjen e raketave "Tomahawk" në Gjermani si masë parandaluese ndaj Rusisë mes tensioneve me Berlinin.
“Ne po e ftojmë SHBA-në të qëndrojë pranë planeve të saj të mëparshme dhe ta bëjë këtë. Por, ne jemi gjithashtu të gatshëm për një proces prokurimi”, tha ai duke lënë të kuptohet për një alternativë të mundshme ku Gjermania do të blinte raketa me rreze të gjatë veprimi nga prodhues amerikanë për të mbuluar boshllëqet në kapacitetet ushtarake të Evropës.
Wadephul gjithashtu përshëndeti vendimin e SHBA-së për të dërguar edhe 5.000 trupa shtesë në Poloni, një javë pasi Pentagoni njoftoi anulimin e një dislokimi të planifikuar në këtë vend. “Ky është një vendim i mirë, sepse i shërben jo vetëm sigurisë së Polonisë, por sigurisë së gjithë aleancës dhe kështu edhe tonës. Kjo është absolutisht në interesin tonë dhe ne e mbështesim shumë”, tha ai.