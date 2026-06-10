Kryediplomati gjerman: Gjermania nuk do të mbështesë sanksione të reja ndaj kolonëve ekstremistë izraelitë

Ayhan Şimşek
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Gjermania ka refuzuar të mbështesë sanksione të reja kundër kolonëve ekstremistë izraelitë, pavarësisht rritjes së dhunës së tyre ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Ministri gjerman i Punëve të Jashtme, Johann Wadephul, u tha gazetarëve në Berlin se kundërshtimi i Gjermanisë ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite është i njohur dhe i është përcjellë vazhdimisht qeverisë izraelite, por Berlini nuk ka plane të mbështesë sanksione shtesë.
“Ne i kemi thënë qartë qeverisë izraelite se besojmë se kjo politikë e paligjshme e vendbanimeve nuk duhet të vazhdojë dhe se projekte si E1, në veçanti, cenojnë gjithë procesin e Oslos”, tha Wadephul.
“Ne vazhdojmë ta ngremë këtë çështje dhe për momentin qeveria gjermane vlerëson se zëri ynë po dëgjohet në Izrael dhe se masa të tjera nuk janë të nevojshme në këtë fazë”, shtoi ai.
I pyetur nëse Bashkimi Evropian (BE) do të diskutojë masa të reja javën e ardhshme, pasi Mbretëria e Bashkuar, Australia, Kanadaja, Franca, Zelanda e Re dhe Norvegjia njoftuan sanksione që synojnë rrjetet e përfshira në financimin, mundësimin dhe kryerjen e dhunës së kolonëve ndaj palestinezëve, Wadephul dha një përgjigje negative.
“Ne kemi vendosur sanksione ndaj organizatave të kolonëve edhe në të kaluarën, kjo nuk është diçka e re. Ne diskutojmë masa të tilla në nivel evropian. Nuk jam i sigurt nëse kjo do të jetë në rendin e ditës javën e ardhshme, por nëse është, do ta diskutojmë së bashku me partnerët tanë evropianë”, tha ai, pa sinjalizuar një ndryshim të politikës.
Gjermania, një mbështetëse e vendosur e Izraelit, deri më tani i ka rezistuar vendosjes së sanksioneve më të ashpra ndaj politikanëve izraelitë që mbështesin zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme dhe planet për aneksimin e Bregut Perëndimor të pushtuar.
Berlini gjithashtu ka bllokuar përpjekjet për pezullimin e Marrëveshjes Tregtare BE-Izrael, një hap që synon të rrisë presionin ndaj qeverisë izraelite. Zyrtarët gjermanë argumentojnë se BE-ja duhet t’i mbajë të hapura kanalet e dialogut dhe t’i ngrejë shqetësimet e tij drejtpërdrejt në takimet me homologët izraelitë.