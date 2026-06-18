Kryediplomati belg: Belgjika s'mund t'i ndalë bisedimet e talebanëve të organizuara nga BE-ja në Bruksel

Ayhan Şimşek
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Belgjikës, Maxime Prevot ka deklaruar se ai kundërshton planin e BE-së për të pritur të dërguarit e talebanëve në Bruksel, por bëri të qartë se vendi nuk mund ta pengojë vizitën për shkak të përgjegjësive të tij si mikpritës i institucioneve të BE-së, transmeton Anadolu.
Agjencia belge e lajmeve Belga raportoi se ministri i Jashtëm, Prevot u mor në pyetje për këtë çështje të mërkurën gjatë një takimi të komitetit të marrëdhënieve të jashtme të parlamentit, pasi u ngritën shqetësimet për vizat për përfaqësuesit e talebanëve.
Ai u tha ligjvënësve se ai personalisht nuk e miraton ftesën e përfaqësuesve të autoriteteve talebane dhe se njohja formale e regjimit mbetet jashtë diskutimit. Në të njëjtën kohë, ai tha se roli i Belgjikës si mikpritëse e institucioneve të BE-së lë pak fjalë se cilat delegacione të huaja ftojnë organet evropiane në Bruksel.
Sipas raportit, Prevot konfirmoi se Belgjika mori aplikime për viza nga delegacioni afgan dhe se shërbimet e sigurisë përfunduan kontrollet e kërkuara. Delegacioni pritet të mbërrijë në Bruksel për bisedimet e kërkuara nga Komisioni Evropian, të fokusuara në kthimin e refugjatëve afganë në Afganistan.