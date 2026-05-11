Kryediplomati belg: Belgjika sheh "potencial të rëndësishëm" për të thelluar partneritetin strategjik me Turqinë

Necva Taştan Sevinç
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Ministri i Jashtëm belg, Maxime Prevot, theksoi të hënën partneritetin në rritje ekonomik dhe teknologjik midis Belgjikës dhe Turqisë, duke thënë se të dy vendet kanë "forca shumë plotësuese" në disa sektorë strategjikë, transmeton Anadolu.
Duke folur në hapjen e një Misioni Ekonomik Belg në Turqi të udhëhequr nga Mbretëresha Mathilde, ministri Prevot tha se pjesëmarrja e mbretëreshës pasqyron rëndësinë që Brukseli i kushton lidhjeve me Ankaranë.
"Ky nuk është një detaj i vogël", tha Prevot duke vënë theksin se "Kjo ju tregon më qartë se çdo fjalim, rëndësinë që Belgjika i kushton marrëdhënies së saj me Turqinë".
Ai tha se lidhjet dypalëshe janë ndërtuar mbi gati dy shekuj bashkëpunimi politik, ekonomik dhe diplomatik, duke theksuar gjithashtu rolin e diasporës turke në Belgjikë.
Prevot identifikoi pesë sektorë me potencial të fortë për bashkëpunim më të thellë dypalësh: tranzicioni i energjisë së gjelbër, hapësira ajrore dhe mbrojtja, portet dhe logjistika, shkencat e jetës dhe bioteknologjia, dhe transformimi digjital.
"Këto nuk janë sektorë të rastësishëm", tha ai, duke shtuar se të dy vendet posedojnë "ekspertizë dhe inovacion të klasit botëror".
Prevot vuri në dukje se eksportet belge në Turqi arritën në 6,5 miliardë euro (7,6 miliardë dollarë) në vitin 2025, kryesisht të nxitura nga produktet farmaceutike dhe kimike, ndërsa eksportet turke në Belgjikë arritën në 5,6 miliardë euro (6,5 miliardë dollarë), të udhëhequra nga automjetet dhe metalet bazë.
"Belgjika është gjithashtu investitori i tetë më i rëndësishëm në Turqi", theksoi ai.
Prevot gjithashtu mirëpriti rritjen e investimeve turke në Belgjikë, duke përmendur projekte që pritet të krijojnë qindra vende pune.
"Jemi shumë të kënaqur që shohim që kompanitë turke tani po fillojnë të investojnë në Belgjikë", tha ai.
Ai nënvizoi rëndësinë e Unionit Doganor BE-Turqi në lidhjen e industrisë turke me zinxhirët evropianë të vlerës, ndërsa theksoi se tregtia është "vetëm një pjesë e historisë".
Ministri-President i Rajonit Flamand, Matthias Diependaele, e përshkroi Turqinë si një "partner strategjik për të ardhmen", duke përmendur bashkëpunimin në rritje në logjistikë, prodhim të përparuar, tranzicion energjetik dhe teknologji.
“Ky mision dërgon një mesazh të qartë. Ne jemi këtu me ambicie, besim dhe një mendësi të fortë biznesi”, tha Diependaele, duke shtuar se më shumë se 500 udhëheqës biznesi morën pjesë në misionin që synon forcimin e partneriteteve ekonomike afatgjata midis dy vendeve.
Në Forumin e Biznesit Belgjikë-Turqi, një Deklaratë e Përbashkët mbi Zhvillimin e Marrëdhënieve Tregtare Dypalëshe u nënshkrua nga ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat, ministri i Jashtëm Belg Prevot dhe ministri belg i Mbrojtjes, Theo Francken.