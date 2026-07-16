Kryediplomati amerikan Rubio: Terrorizmi politik i së majtës ekstreme është bërë kërcënim transnacional në rritje

Diyar Güldoğan
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, e cilësoi terrorizmin politik të së majtës ekstreme një kërcënim transnacional në rritje, duke argumentuar se qeveritë perëndimore e kanë anashkaluar rrezikun për dekada dhe duhet të rindërtojnë strategjitë e tyre kundër terrorizmit për ta përballuar atë, raporton Anadolu.
"Detyra më thelbësore e shtetit, përgjegjësia e parë e çdo qeverie të çfarëdo lloji, është mbrojtja e popullit të saj", tha Rubio në Takimin Ministror mbi Rritjen e Terrorizmit Politik në Departamentin e Shtetit, duke theksuar se përpjekjet ekzistuese kundër terrorizmit kanë dështuar në trajtimin e duhur të dhunës që buron nga e majta politike.
Ai argumentoi se "doktrina jonë kundër terrorizmit ka pasur një pikë të verbër" kur bëhet fjalë për dhunën ekstremiste nga e majta politike.
"Edhe sot, vetë ideja se terrorizmi i së majtës ekstreme mund të jetë një kërcënim serioz trajtohet si një fantazi e krahut të djathtë", tha Rubio.
Rubio hodhi poshtë idenë se dhuna politike e krahut të majtë është një dukuri e kohëve të fundit, duke thënë se ajo ka qenë prej kohësh një tipar i terrorizmit modern.
"Terrorizmi politik i së majtës ekstreme nuk është një dukuri e re moderne. Nuk është një trillim i prodhuar nga politikanët konservatorë. Për pjesën më të madhe të epokës moderne, ai ishte në fakt forma dominuese e dhunës politike", tha ai.
Sekretari Rubio tha se SHBA-ja po përjeton "një valë të re të kësaj të keqeje të vjetër" dhe se "pjesa e sulmeve dhe komploteve terroriste të krahut të majtë është rritur në nivele që nuk janë parë prej dekadash".
Ai e përshkroi kërcënimin si ndërkombëtar në përmasa, duke thënë se grupet ekstremiste veprojnë përmes rrjeteve të ndërlidhura ndërkufitare.
"Kjo është një konferencë ndërkombëtare sepse po përballemi me një kërcënim transnacional", tha ai, duke shtuar: "Këto nuk janë qeliza të veçanta dhe të izoluara; ato janë rrjete të ndërlidhura. Ato nuk i njohin kufijtë tanë. Ato koordinohen, komunikojnë, udhëtojnë, trajnohen dhe veprojnë së bashku, duke ndarë të njëjtën infrastrukturë, të njëjtët armiq dhe të njëjtin mision".
Ai u bëri thirrje qeverive të forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar për të luftuar kërcënimin përmes shkëmbimit të informacioneve të inteligjencës, koordinimit të zbatimit të ligjit dhe masave financiare.
"Ne mundemi dhe duhet ta identifikojmë dhe hartojmë këtë kërcënim dhe të rindërtojmë arkitekturën tonë kundër terrorizmit për ta mposhtur atë, ashtu siç kemi bërë së bashku më parë", tha Rubio. "Përmes inteligjencës dhe shkëmbimit të informacionit, përmes strategjisë së koordinuar të zbatimit të ligjit, përmes synimit dhe ndërprerjes financiare, ne do t’i shpërbëjmë këto rrjete tullë pas tulle", shtoi ai.
Në konferencë marrin pjesë edhe Ministrat e Punëve të Jashtme të vendeve të Ballkanit.