Kryediplomatët e SHBA-së dhe Indisë diskutojnë mbi tarifat, energjinë dhe mbrojtjen

Saadet Gökce, Ahmad Adil
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Indisë, Subrahmanyam Jaishankar dhe Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio zhvilluan sot bisedime për të diskutuar mbi tarifat, energjinë dhe mbrojtjen, transmeton Anadolu.
Ata u takuan në margjinat e Takimit të Ministrave të Jashtëm të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) në kryeqytetin e Filipineve, Manila.
"Takimi ynë u fokusua në fushat që janë prioritet për Indinë, partneritetin strategjik global të SHBA-së, përfshirë tregtinë dhe tarifat, energjinë, mbrojtjen dhe sigurinë, mineralet kritike dhe inteligjencën artificiale", shkroi Jaishankar në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Ai tha se të dy diplomatët "këmbyen gjithashtu perspektiva të shpejta për çështjet rajonale, globale dhe shumëpalëshe me interes të ndërsjellë". Në një postim tjetër, Jaishankar tha se mori pjesë në Takimin e Ministrave të Jashtëm të Katër, ku pjesëmarrësit shqyrtuan peizazhin Indo-Paqësor dhe diskutuan mbi zhvillimet e fundit.
"Quad", i cili bashkon SHBA-në, Indinë, Australinë dhe Japoninë, është fokusuar gjithnjë e më shumë në promovimin e sigurisë, bashkëpunimit ekonomik dhe një rend të bazuar në rregulla në të gjithë Indo-Paqësorin.
Rubio u takua gjithashtu me ministrin e Jashtëm japonez, Toshimitsu Motegi në Manila të martën, sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme. Të dy diskutuan për luftën SHBA-Iran, me Motegin që theksoi nevojën për de-përshkallëzimin e shpejtë dhe lundrim të lirë dhe të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit pa kosto shtesë.
Ata diskutuan gjithashtu për situatën në rajonin e Indo-Paqësorit.